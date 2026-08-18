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भारत समाचार

कोलकाता: साल्ट लेक गेस्ट हाउस में महिला से दुष्कर्म का आरोपी एएसआई मुंबई से गिरफ्तार

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(Updated )
कोलकाता:

कोलकाता, 18 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल पुलिस के एक सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) को कोलकाता के साल्ट लेक इलाके के एक गेस्ट हाउस में महिला से कथित दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी पुलिसकर्मी की पहचान अजमल हक के रूप में हुई है, जो बीरभूम जिले के नलहाटी थाने में तैनात था। उसे सोमवार को मुंबई के बांद्रा इलाके से बिधाननगर पूर्व थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया।

पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लेकर आई और मंगलवार को बिधाननगर अदालत में पेश किया। मामले की आगे की जांच के लिए पुलिस ने उसकी हिरासत की मांग की है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना 19 जून को हुई थी। जुलाई में पीड़िता ने बिधाननगर पूर्व थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि वह साल्ट लेक के सीएल ब्लॉक स्थित एक गेस्ट हाउस गई थी, जहां आरोपी पुलिसकर्मी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

जांच अधिकारियों ने बताया कि आरोपी एएसआई ने अग्रिम जमानत (एंटिसिपेटरी बेल) के लिए आवेदन किया था, लेकिन वह फरार हो गया और अदालत के आदेश का पालन नहीं किया। इसके बाद बिधाननगर पूर्व पुलिस ने बीरभूम जिला पुलिस से संपर्क किया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, बाद में गुप्त सूचना मिली कि आरोपी मुंबई में छिपा हुआ है।

मोबाइल फोन की लोकेशन और अन्य सूचनाओं के आधार पर बिधाननगर पूर्व थाने की एक टीम मुंबई पहुंची और छापेमारी कर अजमल हक को गिरफ्तार कर लिया।

एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी न केवल अपने जिले से बाहर चला गया था, बल्कि राज्य भी छोड़ चुका था। मोबाइल फोन की लोकेशन और जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पता चला कि वह मुंबई में छिपा हुआ है। इसके बाद एक टीम वहां पहुंची, छापा मारा और अजमल हक को गिरफ्तार कर लिया।

फिलहाल, जांचकर्ता शिकायत के समर्थन में विस्तृत जानकारी और सबूत जुटाने में लगे हैं।

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गेस्ट हाउस में वास्तव में क्या हुआ था, घटना से पहले आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच किस प्रकार का संपर्क था, और मामले से जुड़े अन्य संभावित सबूत क्या हैं।

जांच के तहत गेस्ट हाउस के रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी