कोलकाता अग्निकांड: नौ होटलों में से एक का लीजहोल्डर गिरफ्तार, दो लोग हिरासत में

कोलकाता, 20 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट पर एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने की घटना की जांच कर रही कोलकाता पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों की ओर से इसकी जानकारी दी गई है।

इस बिल्डिंग की हर मंजिल पर अलग-अलग होटल या गेस्ट हाउस थे, और आग लगने की शुरुआत "शिखा इन" नाम के होटल से हुई थी। गुरुवार, सुबह शहर की पुलिस ने अबू जफर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अबू जफर ने होटल को उसके असली मालिक बिरेश्वर मित्रा से लीज पर लिया था।

अबू जफर को उत्तरी कोलकाता के जोरासांको इलाके में उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गुरुवार को ही कोर्ट में पेश कर पुलिस कस्टडी की मांग करेगी।

होटल का मालिक बिरेश्वर मित्रा अभी भी फरार हैं। जफर की गिरफ्तारी के अलावा, एसआईटी के सदस्यों ने पूछताछ के लिए दो और लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि, पुलिस की ओर से अभी तक उनकी पहचान उजागर नहीं की गई है।

राज्य के फायर सर्विस विभाग ने मिर्जा गालिब स्ट्रीट पर मौजूद नौ अन्य होटलों और चार रेस्टोरेंट को सुरक्षा नियमों का पालन न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे अगले 24 घंटों के भीतर जवाब देने को कहा गया है।

मिर्जा गालिब स्ट्रीट पर बनी इस पांच मंजिला इमारत में कई होटल और गेस्ट हाउस थे। इसी इमारत की तीसरी मंजिल पर 1,100 वर्ग फीट में फैला होटल 'शिखा इन' स्थित था। इस होटल में गड़बड़ियों के कई आरोप लगे थे। मंगलवार देर रात इस होटल में आग लग गई थी। इस आग में नौ लोगों की मौत हो गई।

इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने मिर्जा गालिब स्ट्रीट इलाके के सभी होटलों, लॉज और गेस्ट हाउस का विस्तृत विशेष ऑडिट कराने की घोषणा की है। न्यू मार्केट पुलिस स्टेशन ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। राज्य के फायर सर्विस विभाग ने भी एक अलग शिकायत दर्ज कराई है।

--आईएएनएस

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