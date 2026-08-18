कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर लोगों ने टीएमसी सांसद सौगत रॉय का विरोध किया

कोलकाता, 18 अगस्त (आईएएनएस)। कोलकाता के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लोकसभा सांसद सौगत रॉय को लोगों के एक समूह और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा।

प्रदर्शनकारियों ने शहर के एयरपोर्ट के बाहर तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की कार को घेर लिया, काले झंडे दिखाए और उन्हें जूते दिखाए।

प्रदर्शनकारियों ने 'वापस जाओ' और 'चोर, चोर' जैसे नारे भी लगाए। बाद में, एयरपोर्ट अथॉरिटी और पुलिस ने सौगत रॉय को बचाया। मंगलवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी के दफ्तर में एक बैठक हुई।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय दम दम निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य हैं और इसीलिए उन्हें बैठक में बुलाया गया था।

जैसे ही रॉय पहुंचे, भीड़ के साथ-साथ भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनकी कार को घेर लिया और तृणमूल कांग्रेस सांसद से घर वापस जाने को कहते रहे।

सौगत रॉय ने कार की खिड़की नीचे करके प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश की। हालांकि, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। प्रदर्शनकारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। कुछ देर बाद, एयरपोर्ट अथॉरिटी और पुलिस ने तृणमूल सांसद को बचाया।

राज्य में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट के सदस्य सौगत रॉय को एक बार विरोध का सामना करना पड़ा था।

इस साल मई के आखिर में, उत्तरी 24 परगना जिले के निमता इलाके में एक उग्र भीड़ ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।

उन पर अंडे फेंके गए और 'चोर' के नारे भी लगाए गए।

तृणमूल सांसद ने आरोप लगाया कि इस घटना के पीछे भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक थे। इस बार, एयरपोर्ट परिसर में सौगत रॉय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ और उनके खिलाफ इसी तरह 'चोर, चोर' के नारे लगाए गए।

मंगलवार के विरोध प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए भाजपा विधायक अरिजीत बख्शी ने कहा, "तृणमूल कांग्रेस सांसद (सौगत रॉय) कभी भी स्थानीय लोगों के पक्ष में नहीं रहे। उन्हें सिर्फ पिकनिक आयोजित करते देखा गया। यहाँ तक कि जब दम दम के लोग कमर तक पानी में डूबे हुए थे, तब भी उन्हें कभी धोती ऊपर चढ़ाकर लोगों के साथ खड़े नहीं देखा गया। अगर उनमें जरा भी आत्म-सम्मान होता, तो उन्हें इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए था। दम दम लोकसभा क्षेत्र के आम लोग उन्हें देखकर नाराज हो जाते हैं। दम दम से उनका कोई नाता नहीं है। वह एक बेशर्म तृणमूल नेता हैं जो अपने पद और कुर्सी से चिपके रहते हैं।"

--आईएएनएस

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