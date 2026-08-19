कोलकाता अग्निकांड: बंगाल सरकार मिर्जा गालिब स्ट्रीट इलाके के होटलों और लॉज का कराएगी ऑडिट

कोलकाता, 19 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता अग्निकांड के बाद क्षेत्र के सभी होटलों और लॉज का ऑडिट कराने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल के अग्निशमन सेवा राज्य मंत्री कौशिक चौधरी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

मंत्री कौशिक चौधरी ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के साथ विस्तार से चर्चा की और यह तय किया गया कि सभी होटलों, लॉज और गेस्ट हाउस का पूरी तरह से ऑडिट किया जाएगा। चौधरी ने कहा, "हम इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा।"

कौशिक चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "मुझे हैरानी है कि पिछली सरकारों के समय इन होटलों को ट्रेड लाइसेंस कैसे मिल गए? राज्य अग्निशमन सेवा विभाग का मिर्जा गालिब स्ट्रीट पर एक बड़ा स्टेशन है। जिस होटल की इमारत में आज सुबह आग लगी, वह उसी अग्निशमन सेवा स्टेशन के बहुत पास थी। उस इमारत की हर मंजिल पर एक अलग होटल या गेस्ट हाउस है। वहां के रास्ते इतने संकरे हैं कि दो लोग भी साथ-साथ चल या खड़े नहीं हो सकते। आपातकालीन निकास के लिए कोई बाहरी सीढ़ी नहीं है।"

उन्होंने बताया कि नौ लोगों की मौत हो गई है। हमारे विभाग के अधिकारियों और फायरफाइटर्स ने लगभग 80 लोगों को बचाया, जिन्हें अस्पताल और रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। मंत्री कौशिक ने कहा कि सूचना मिलने के तुरंत बाद हमारे अधिकारी और फायरफाइटर्स मौके पर पहुंच गए थे, जिससे लगभग 80 लोगों की जान बचाई जा सकी।

उन्होंने भी कहा कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। होटल के लाइसिंस की जांच कोलकाता पुलिस करेगी। कौशिक चौधरी ने कहा, "आग लगने का अभी ठोक कारण सामने नहीं आया है। फोरेंसिक जांच चल रही है। इस मामले में कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री के साथ बातचीत चल रही है।"

--आईएएनएस

डीसीएच/