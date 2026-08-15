जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़ा हादसा, चिनाब नदी में गाड़ी पलटने से पांच लोगों की मौत

जम्मू, 15 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में शनिवार को एक गाड़ी के चिनाब नदी में गिर जाने से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई।

पीएमओ में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक्स पर कहा, "दच्छन इलाके में हुई सड़क दुर्घटना की रिपोर्ट मिलने के बाद मैंने किश्तवाड़ के डीसी पंकज कुमार शर्मा से बात की। इस दुर्घटना में एक स्कॉर्पियो गाड़ी याइवन में एक गहरी खाई में गिर गई। दुर्भाग्य से, गाड़ी में सवार सभी 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।"

जानकारी के मुताबिक, यह दुर्घटना शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे हुई। गाड़ी दच्छन में टेंडर नाला के पास याइवन में एक गहरी खाई में गिर गई।

गाड़ी में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारियों ने अभी तक मृतकों की पहचान का खुलासा नहीं किया है।

डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रियासी, रामबन और उधमपुर जैसे पहाड़ी जिले खतरनाक सड़क दुर्घटनाओं के लिए जाने जाते हैं। विशेषज्ञ इन सड़क दुर्घटनाओं के लिए खराब सड़कों, तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग, रोड रेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने जैसी आदतों को जिम्मेदार मानते हैं।

ट्रैफिक विभाग ने ऐसी लापरवाहियों की जांच के लिए अधिकारियों की विशेष टीमें तैनात की हैं। जम्मू और घाटी में आरटीओ अक्सर ऐसे अपराधों के लिए मिलने वाली सजा के बारे में जानकारी देते रहते हैं।

अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो माता-पिता को जुर्माने के साथ-साथ जेल की सजा भी हो सकती है।

बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द किया जा सकता है। वैध ड्राइविंग लाइसेंस होने के बावजूद लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

पेट्रोल पंपों को सलाह दी गई है कि वे बिना क्रैश हेलमेट पहने फिलिंग स्टेशन पर आने वाले दोपहिया वाहन चालकों को ईंधन न दें।

सड़कों और हाईवे पर युवाओं द्वारा स्टंट बाइकिंग करना भी ट्रैफिक से जुड़ी एक और समस्या है। स्टंट बाइकिंग की घटनाओं में काउंसलिंग, माता-पिता की भूमिका, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द करना और जुर्माना लगाने जैसी कार्रवाई की जाती है।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस घटना पर दुख जताया।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि किश्तवाड़ के दच्छन में एक दुखद सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत से बहुत दुख हुआ है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैंने जिला प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रभावित लोगों को तुरंत मदद पहुंचाई जाए।

--आईएएनएस

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