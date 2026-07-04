कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, सूरजपुर में डीसीपी ने नागरिकों व डीजे संचालकों के साथ की बैठक

ग्रेटर नोएडा, 4 जुलाई (आईएएनएस)। आगामी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से गौतमबुद्धनगर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में तथा डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में एसीपी-3 सेंट्रल नोएडा राजीव कुमार गुप्ता के साथ थाना सूरजपुर क्षेत्र में शांति व्यवस्था एवं कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर संभ्रांत नागरिकों, डीजे संचालकों और शिविर आयोजकों के साथ एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की गई।

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बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों ने सभी उपस्थित लोगों से आगामी कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि धार्मिक आयोजनों के दौरान आपसी भाईचारा, सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखना सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो या कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। गोष्ठी में विशेष रूप से डीजे संचालकों के साथ भी चर्चा की गई।

पुलिस अधिकारियों ने उन्हें शासन और प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए। स्पष्ट किया गया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों और डीजे का संचालन निर्धारित मानकों एवं अनुमति के अनुसार ही किया जाए, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। बैठक में कांवड़ शिविरों के आयोजकों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

अधिकारियों ने कहा कि सभी शिविर केवल प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही लगाए जाएं, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो और श्रद्धालुओं के साथ-साथ आम लोगों की आवाजाही भी सुचारु बनी रहे। इसके अलावा शिविरों में साफ-सफाई, पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। वर्षा ऋतु को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने शिविर आयोजकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि शिविरों में लगाए गए विद्युत उपकरणों, तारों और अन्य बिजली संबंधी व्यवस्थाओं की नियमित जांच की जाए, ताकि बारिश के दौरान करंट या शॉर्ट सर्किट जैसी किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। साथ ही प्रत्येक कांवड़ शिविर में आपातकालीन मेडिकल किट उपलब्ध रखने के भी निर्देश दिए गए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर श्रद्धालुओं को तुरंत प्राथमिक उपचार मिल सके।

बैठक के दौरान संबंधित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को पूरी तरह सुचारु रखा जाए। प्रमुख मार्गों पर प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा एवं व्यवस्थागत इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या कानून-व्यवस्था से जुड़ी सूचना तत्काल पुलिस को दें और प्रशासन के साथ सहयोग बनाए रखें।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीएससी