कावेरी विवाद के चलते तमिलनाडु सीएम ने बेंगलुरु यात्रा की स्थगित, कर्नाटक ने वार्ता टालने की मांग की

चेन्नई, 1 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने 3 अगस्त को बेंगलुरु का अपना प्रस्तावित दौरा टालने का फैसला किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कावेरी जल-बंटवारे के विवाद को लेकर बढ़े राजनीतिक और सार्वजनिक तनाव के बीच बैठक को टालने का अनुरोध किया था।

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यह प्रस्तावित दौरा कावेरी के लंबे समय से लंबित मुद्दे पर दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच पहली सीधी बातचीत का मौका बनने वाला था। लेकिन कावेरी जल विनियमन समिति के उस निर्देश के बाद कर्नाटक में हालात बदल गए, जिसमें राज्य को 29 जुलाई से 15 दिनों तक तमिलनाडु के लिए हर दिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा गया था।

इस निर्देश के बाद कर्नाटक के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए, जिसके चलते राज्य सरकार को बातचीत टालने की मांग करनी पड़ी।

दौरे पर अंतिम फैसला लेने से पहले, मुख्यमंत्री विजय ने मौजूदा स्थिति और बैठक करने के संभावित नतीजों का आकलन करने के लिए जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की।

सूत्रों के मुताबिक, इन चर्चाओं के दौरान कर्नाटक ने बताया कि मौजूदा माहौल इस स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत के लिए अनुकूल नहीं है।

यह प्रस्तावित बातचीत मूल रूप से मुख्यमंत्री विजय के अनुरोध पर शुरू की गई थी, जिसमें कर्नाटक ने कावेरी नदी के जल-बंटवारे के विवाद और विवादास्पद मेकेदातु जलाशय परियोजना सहित प्रमुख अंतर-राज्यीय मुद्दों पर चर्चा करने की इच्छा जताई थी।

हालांकि, स्थिति तब बदल गई जब कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने तमिलनाडु को पानी छोड़ने के जल विनियमन समिति के आदेश पर रोक लगाने की कर्नाटक की अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद से इस विवाद ने पूरे कर्नाटक, खासकर मांड्या क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शनों को जन्म दिया है।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस