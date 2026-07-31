कावेरी विवाद के बीच कर्नाटक ने तमिलनाडु के सीएम से बेंगलुरु दौरा टालने का किया आग्रह

बेंगलुरु, 31 जुलाई (आईएएनएस)। कावेरी जल-बंटवारे के विवाद को लेकर बढ़ते तनाव के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय से 3 अगस्त को बेंगलुरु की प्रस्तावित अपनी यात्रा को टालने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक तभी होनी चाहिए जब माहौल सौहार्दपूर्ण हो।

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डिप्टी सीएम डॉ. जी. परमेश्वर और जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी के साथ विधान सौधा में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बात की है और कर्नाटक के मौजूदा हालात को देखते हुए उनसे अपनी यात्रा टालने का आग्रह किया है।

डी.के. शिवकुमार ने कहा, "मुख्यमंत्री विजय ने हमें बताया कि वह 3 अगस्त को पांच-छह मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बेंगलुरु आने का इरादा रखते हैं। हालांकि, मौजूदा हालात को देखते हुए अगर मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं और कोई उनके खिलाफ नारे लगाता है या विरोध प्रदर्शन करता है, तो मुझे नहीं लगता कि यह उचित होगा। मैंने उनसे धैर्य रखने का अनुरोध किया है ताकि मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सके।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला उनके कैबिनेट सहयोगियों के साथ बातचीत के बाद और दोनों राज्यों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखने के हित में लिया गया।

उन्होंने कहा, "हम शांतिप्रिय लोग हैं और हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। जब ​​दूसरे राज्य से कोई मेहमान आता है तो हमें सद्भाव के साथ उसका स्वागत करना चाहिए। इसलिए मैंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से अपनी यात्रा स्थगित करने का अनुरोध किया है और रविवार को सर्वदलीय बैठक के बाद हम आगे की कार्रवाई पर फैसला करेंगे और अपनी बैठक के लिए कोई दूसरी तारीख तय करेंगे।"

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि राज्य में हो रही बारिश से जलाशयों में पानी की आवक बढ़ेगी और कावेरी मुद्दे पर बातचीत के लिए अधिक अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिलेगी।

शिवकुमार ने बताया, "इससे पहले, मैंने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ बैठक करने की कोशिश की थी, लेकिन वह सहमत नहीं हुए। इसके बाद चुनाव हुए और सरकार बदल गई। नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने बेंगलुरु आने की इच्छा जताई है। मैंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा कुछ समय के लिए टाल दें। अब हमें बारिश के देवता वरुण की कृपा मिल रही है और जलाशयों में पानी की आवक बेहतर होने लगी है। इसलिए हम बेहतर माहौल में बैठक कर सकते हैं।"

उन्होंने कहा, "मैं अपने कैबिनेट सहयोगियों से सलाह-मशविरा कर रहा हूं और हम बैठक के लिए कोई दूसरी तारीख तय करेंगे। जब दूसरे राज्य से कोई मेहमान आता है तो हमें उनका स्वागत अच्छे माहौल में करना चाहिए। हम शांतिप्रिय लोग हैं और हमें किसी को भी परेशानी में नहीं डालना चाहिए। हमारे राज्य में शांति बनी रहनी चाहिए। हमारे लोग देशभर में रहते और काम करते हैं। अपने सहयोगियों के साथ इस मामले पर चर्चा करने के बाद मैंने उनसे अपनी यात्रा टालने का अनुरोध किया है।"

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी