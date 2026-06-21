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कड़ी सुरक्षा के बीच जारी री-नीट यूजी एग्जाम, परीक्षा केंद्रों पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 21, 2026, 08:05 AM
कड़ी सुरक्षा के बीच जारी री-नीट यूजी एग्जाम, परीक्षा केंद्रों पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू

नई दिल्ली, 21 जून (आईएएनएस)। देशभर में री-नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। करीब 22 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए आयोजित इस महत्वपूर्ण परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया और परीक्षा केंद्रों पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अभ्यर्थियों ने कड़ी जांच के बाद परीक्षा केंद्रों में प्रवेश किया। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दीं। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि नीट परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण और सफल तरीके से आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता है कि किसी भी परिस्थिति में युवाओं और छात्रों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा।

वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में भाजपा विधायक और पूर्व उपमुख्यमंत्री सी.एन. अश्वथ नारायण ने कहा कि परीक्षा के पुनः आयोजन के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस प्रक्रिया को बेहद गंभीरता से लिया है और कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं ताकि परीक्षा पूरी तरह त्रुटिरहित तरीके से संपन्न हो सके।

बेंगलुरु से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि छात्रों ने इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की है और वे आशा करते हैं कि सभी अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन के साथ सफलता हासिल करें।

महाराष्ट्र के भिवंडी में पहली बार री-नीट यूजी के लिए पांच परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 2,424 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। इस दौरान सांप्रदायिक सौहार्द की एक अनूठी मिसाल भी देखने को मिली। परीक्षा अवधि में एक मस्जिद ने सभी धर्मों के अभिभावकों और परिजनों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। दारुल उलूम भिवंडी के अध्यक्ष रईस अहमद नदवी ने इस पहल और आगंतुकों के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी।

मध्य प्रदेश के इंदौर में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई। एसीपी प्रीति विजय तिवारी ने बताया कि सुरक्षा की पहली परत पहले ही तैनात कर दी गई है। सशस्त्र पुलिस बल की निगरानी में परीक्षा सामग्री को बैंक से सुरक्षित तरीके से विभिन्न केंद्रों तक पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन और सभी डीसीपी के निर्देशों के अनुसार पूरी सुरक्षा योजना तैयार की गई है।

देशभर में कड़े सुरक्षा इंतजामों और प्रशासनिक सतर्कता के बीच री-नीट यूजी 2026 परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित की जा रही है।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस