कटनी जमीन घोटाला : सीएम मोहन यादव ने डीजीपी को दिए निर्देश, सीएसपी नेहा पच्चीसिया निलंबित

भोपाल, 21 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में हत्या के आरोपी को बचाने और करोड़ों की जमीन की सौदेबाजी के आरोप में घिरी नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निलंबित करने के आदेश दिए हैं।

दरअसल, कटनी में हुए एक हत्याकांड के मामले में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था और उस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक पर आरोप लगा था कि उन्होंने आरोपी की करोड़ों की जमीन का कुछ लाख में दूसरे व्यक्ति से सौदा कराया है। इस मामले की जांच हुई और इसमें उन्हें दोषी पाया गया, जिस पर उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है।

नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) नेहा पच्चीसिया पर दर्ज हुए मामले को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के तेवर तल्ख हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्य सचिव को संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध तत्काल निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही, दबाव या पद के दुरुपयोग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कटनी हत्याकांड के मामले में आरोपी को बचाने के लगे आरोपों की शिकायत पुलिस महानिदेशक से हुई थी और उनके निर्देश पर जबलपुर के पुलिस महानिरीक्षक प्रमोद वर्मा ने जांच के आदेश दिए थे और यह जांच आईपीएस अनु बेनीवाल से कराई गई। इस जांच रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के आधार पर जबलपुर के पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर कटनी के कोटा थाने में नगर पुलिस अधीक्षक, जमीन खरीदने वाले मारूफ अहमद और बिचौलिए के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

--आईएएनएस

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