केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित कार्यक्रम की करेंगे अध्यक्षता

नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को कोलकाता में 'भारत केसरी' श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के दो साल के आधिकारिक समारोह के हिस्से के रूप में एक विशेष स्मारक कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।

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अधिकारी ने एक बयान में कहा कि संस्कृति मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से, कोलकाता के मिलन मेला प्रांगण में विशेष स्मारक कार्यक्रम का आयोजन करेगा।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी, मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल, संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल और अन्य विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे।

संस्कृति मंत्रालय ने 2025 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में दो साल के राष्ट्रव्यापी समारोह की घोषणा की थी।

यह समारोह भारत केसरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अमिट विरासत का सम्मान करता है, जिनके योगदान ने भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और औद्योगिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया।

मिलन मेला प्रांगण में कार्यक्रम का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा कोलकाता के भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आवास पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ होगा।

इसके बाद, गृह मंत्री शाह इको पार्क का दौरा करेंगे और भूमि पूजन करेंगे तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रस्तावित 125 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखेंगे। यह प्रतिमा राष्ट्र के प्रति उनके अमिट योगदान को सम्मानित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।

मिलन मेला प्रांगण में मुखर्जी के जीवन और विरासत को समर्पित एक विशेष प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जाएगा। दुर्लभ तस्वीरों, अभिलेखीय दस्तावेजों और आकर्षक मल्टीमीडिया प्रदर्शनों के माध्यम से, प्रदर्शनी उनकी व्यक्तिगत यात्रा, वैचारिक दृष्टि, शैक्षिक सुधारों और भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों और औद्योगिक विकास को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है।

मिलन मेला प्रांगण में आयोजित स्मारक कार्यक्रम में वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा, जिसके बाद सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी) द्वारा "सुर, संस्कृति एवं राष्ट्र" शीर्षक से एक भव्य संगीतमय श्रद्धांजलि प्रस्तुत की जाएगी।

बयान में कहा गया है कि इस प्रस्तुति में भारतीय शास्त्रीय, लोक और पारंपरिक संगीत की विविध धाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 57 कुशल कलाकार शामिल होंगे, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और एकता की भावना को प्रतिबिंबित करेंगे।

संगीतमय कथा के रूप में परिकल्पित यह कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकता, शिक्षा और सभ्यतागत मूल्यों के चिरस्थायी आदर्शों का जश्न मनाता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि इस संगीत मंडली का निर्देशन पद्म श्री तरुण भट्टाचार्य कर रहे हैं।

इस कार्यक्रम में मुखर्जी के जीवन और उनके योगदान को दर्शाने वाली एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी शामिल होगा। साथ ही, इस कार्यक्रम में मुखर्जी की प्रस्तावित 125 फुट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखने का विशेष वीडियो भी जारी किया जाएगा।

संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि दो साल तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत देश के अग्रणी राष्ट्र निर्माताओं में से एक की स्थायी विरासत को संरक्षित और बढ़ावा दिया जाएगा, जो राष्ट्रवाद, सार्वजनिक सेवा और भारत की एकता और प्रगति के प्रति अटूट समर्पण के अपने आदर्शों के माध्यम से वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं।

--आईएएनएस

एसएके/एएस