केंद्र सरकार की टीम ने आंध्र प्रदेश में तंबाकू उत्पादकों की मदद के लिए दौरा किया

नई दिल्ली, 26 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्र के वाणिज्य विभाग की एक टीम ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया और फ्लू-क्योर वर्जीनिया (एफसीवी) तंबाकू की मौजूदा बाजार स्थिति की समीक्षा की। इस दौरे में राज्य के तंबाकू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए चर्चा भी शामिल थी।

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अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाग लिया। इस बैठक में तंबाकू बोर्ड के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक भी उपस्थित थे।

चर्चा में एफसीवी तंबाकू उत्पादकों के हितों की रक्षा और एफसीवी तंबाकू क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक उपायों पर जोर दिया गया।

प्रतिनिधिमंडल ने वेल्लमपल्ली स्थित तंबाकू बोर्ड नीलामी मंच का भी दौरा किया, जहां उन्होंने चल रही नीलामी प्रक्रियाओं का अवलोकन किया और नीलामी प्रक्रिया की समीक्षा की।

अधिकारियों ने बाजार की मौजूदा स्थितियों पर प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एफसीवी तंबाकू उत्पादकों के साथ व्यापक बातचीत की।

प्रतिनिधिमंडल ने तंबाकू बोर्ड द्वारा नीलामी के पारदर्शी और व्यवस्थित संचालन की सराहना की।

अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव ने उत्पादकों को आश्वासन दिया कि भारत सरकार बाजार की बदलती स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश सरकार, तंबाकू बोर्ड और अन्य हितधारकों के समन्वय से एफसीवी तंबाकू किसानों के हितों की रक्षा के लिए उचित उपायों की सक्रिय रूप से जांच कर रही है।

चीन, ब्राजील और जिम्बाब्वे के बाद भारत विश्व में एफसीवी तंबाकू का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है।

मात्रा के हिसाब से भारत ब्राजील के बाद असंसाधित तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।

एफसीवी तंबाकू को खुली आग या सीधी धूप के बजाय चिमनियों से निकलने वाली बाहरी गर्मी से सुखाया जाता है, जिससे पत्तियां चमकीले पीले-नींबू से नारंगी रंग की हो जाती हैं।

तंबाकू बोर्ड ने तंबाकू उद्योग की स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने के लिए कई रणनीतिक गतिविधियां शुरू की हैं। इनमें घरेलू और निर्यात दोनों मांगों को पूरा करने के लिए फसल योजना और उत्पादन का नियमन शामिल है।

किसानों द्वारा उत्पादित तंबाकू की बिक्री के लिए तंबाकू बोर्ड द्वारा लागू की जा रही कुशल और पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रणाली ने केंद्र सरकार के एफसीवी तंबाकू क्षेत्र में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद की है।

बोर्ड आयात करने वाले देशों के मानकों को पूरा करने के लिए आवश्यक गुणवत्ता का तंबाकू उत्पादन करने हेतु किसानों को सहायता प्रदान करता है।

--आईएएनएस

एमएस/