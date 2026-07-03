केतन अग्रवाल मर्डर केस: आरोपी चेतन के चाचा बोले- भतीजे को कभी किसी लड़की से बात करते नहीं देखा

पुणे, 3 जुलाई (आईएएनएस)। पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की हत्या मामले की जांच के बीच आरोपी चेतन चौधरी के चाचा ने शुक्रवार को दावा किया कि उन्होंने अपने भतीजे को कभी किसी लड़की के साथ करीब से बातचीत करते नहीं देखा। उन्होंने उसे एक ईमानदार और अच्छे व्यवहार वाला युवक बताया।

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उदाराम चौधरी ने आईएएनएस से ​​बात करते हुए कहा कि हम मीडिया में कई बातें सुन रहे हैं, लेकिन हमारा परिवार सच्चाई जानता है। चेतन हमारे पड़ोस में रहता था। मैंने उसे कभी किसी लड़की के साथ कार में बैठे या किसी लड़की से बात करते नहीं देखा। हमारे रेगुलर कस्टमर्स में से भी किसी ने कभी ऐसी कोई बात नहीं देखी।"

उन्होंने आरोपों पर हैरानी जताते हुए कहा कि यह हमारे लिए बहुत बड़ा झटका था क्योंकि चेतन बहुत ईमानदार लड़का था। वह स्वभाव से सरल था, हमेशा मुस्कुराता रहता था और सभी के साथ मिलनसार था। वह एक बेहतरीन क्रिकेटर भी था। वह एक शानदार खिलाड़ी था और कई लोग सिर्फ उसकी बैटिंग देखने आते थे, क्योंकि वह बहुत जबरदस्त शॉट लगाता था।"

उदाराम चौधरी ने बताया, "मैं पिछले 15 साल से यहां हूं, जबकि चेतन के पिता 35 से ज्‍यादा साल से पुणे में रह रहे हैं। वे ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं और जरूरत पड़ने पर मैं उनकी मदद करता था।"

पुणे के लोहागढ़ किले में केतन अग्रवाल को उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने एक चट्टान से धक्का देकर मार डाला था। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने से पहले केतन को मारने के तरीकों के बारे में ऑनलाइन सर्च किया था।

पुलिस ने यह भी दावा किया कि सिया और चेतन ने घटना से पहले लोहागढ़ किले का दौरा किया था ताकि वे कथित तौर पर हत्या की रिहर्सल कर सकें। जांचकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि दोनों ने वारदात के बाद पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने की स्थिति में अपने जवाब तैयार किए थे और उनकी प्रैक्टिस की थी।

इस बीच, मुख्य आरोपी सिया गोयल ने विवाद खड़ा कर दिया, जब पुलिस की कस्टडी में ले जाते समय मीडियाकर्मियों की ओर अश्लील इशारा करते हुए उसे कैमरे में कैद किया गया।

आईएएनएस के एक वीडियो में सिया को गुरुवार को पुणे के मार्केट यार्ड इलाके में उनके घर से बाहर ले जाते हुए दिखाया गया। काले रंग की टी-शर्ट पहने और चेहरे पर प्रिंटेड स्कार्फ लपेटे हुए। उन्होंने बाहर जमा पत्रकारों की ओर थोड़ी देर देखा और फिर कैमरों की तरफ अपनी बीच वाली उंगली (मिडिल फिंगर) दिखाई।

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इसकी काफी आलोचना की। कई लोगों ने उनके व्यवहार को असंवेदनशील और अनुचित बताया, खासकर इसलिए क्योंकि उन पर गंभीर आरोप लगे हैं।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी