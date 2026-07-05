कौशल विकास के जरिए युवाओं को वैश्विक रोजगार के लिए तैयार कर रही है असम सरकार: सीएम हिमंत बिस्वा सरमा

गुवाहाटी, 5 जुलाई (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता के माध्यम से राज्य के युवाओं को वैश्विक रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करना और 'आत्मनिर्भर असम' का निर्माण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

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गोरचुक स्थित नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर के दौरे के दौरान प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को विशेष रूप से जापान में रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए सीएम फ्लाइट योजना के तहत जापानी भाषा का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक चार चरणों में प्रत्येक प्रशिक्षु पर लगभग 1.5 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इस राशि से उन्हें शिक्षा और विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे जापान के उद्योगों और अन्य संस्थानों में रोजगार प्राप्त कर सकें।

दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र के बुनियादी ढांचे का निरीक्षण किया और असम स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत संचालित कौशल विकास एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने जापानी भाषा का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों से भी बातचीत की।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने बेटकुची में निर्माणाधीन इंटीग्रेटेड डायरेक्टरेट कॉम्प्लेक्स का दौरा कर परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। इस परिसर में राज्य सरकार के 54 निदेशालयों को एक ही परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एकीकृत परिसर विभिन्न विभागों को एक प्रशासनिक केंद्र के तहत लाकर शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और नागरिक-केंद्रित बनाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कैंटीन, प्रत्येक मंजिल पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, उच्च गुणवत्ता वाले शौचालय, दोपहिया, चारपहिया और साइकिलों के लिए अलग पार्किंग तथा पूरी तरह वातानुकूलित कार्यालय जैसी सभी आवश्यक जनसुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि निदेशालयों को तीन चरणों में नए परिसर में स्थानांतरित किया जाए, ताकि यह प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी हो सके।

इसके अलावा, हिमंत बिस्वा सरमा ने सरुसजाई स्टेडियम परिसर और उसके आसपास के क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने एकीकृत शहरी विकास की प्रस्तावित मास्टर प्लान की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य इस पूरे क्षेत्र को विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे, बेहतर संपर्क व्यवस्था, उन्नत नागरिक सुविधाओं और टिकाऊ शहरी नियोजन के साथ एक आधुनिक शहरी केंद्र के रूप में विकसित करना है, जिससे लोगों को अधिक सुविधाएं और बेहतर जीवन गुणवत्ता मिल सके।

--आईएएनएस

डीएससी