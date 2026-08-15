करुणानिधि ने मुख्यमंत्री को तिरंगा फहराने का हक दिलाया था: कनिमोझी

चेन्नई, 15 अगस्त (आईएएनएस)। डीएमके सांसद कनिमोझी ने शनिवार को अपने पिता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि के उस संघर्ष को याद किया, जिसके जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मिला।

भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कनिमोझी ने कहा कि करुणानिधि, जिन्हें ‘कलैग्नार’ के नाम से भी जाना जाता है, ने संघवाद को मजबूत करने और निर्वाचित राज्य सरकारों की गरिमा की रक्षा के लिए इस अधिकार की लड़ाई लड़ी थी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कनिमोझी ने कहा कि अनगिनत बलिदानों और लंबे संघर्ष के बाद भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी मिली। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के लिए किए गए आंदोलनों से हासिल आजादी देश के हर नागरिक की है।

कनिमोझी ने कहा कि पहले राज्यों की राजधानियों में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार केवल राज्यपालों तक सीमित था। करुणानिधि के अभियान के बाद निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को अपने-अपने राज्यों में तिरंगा फहराने का अधिकार मिला।

उन्होंने कहा कि करुणानिधि का यह संघर्ष इस विचार को मजबूत करता है कि स्वतंत्रता समाज के सभी वर्गों की है और देश के संघीय सिद्धांतों को भी मजबूती देता है।

कनिमोझी ने अपने संदेश में कहा, “आइए, उन सभी लोगों के बलिदान का सम्मान करें, जिन्होंने मातृभूमि की आजादी के लिए संघर्ष किया। आइए, संघवाद के उन मूल्यों को बनाए रखें, जो इस आजादी को पूर्ण बनाएंगे।”

देशभर में 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति के उत्साह और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया।

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने चेन्नई स्थित फोर्ट सेंट जॉर्ज में स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। तमिलगा वेत्री कझगम सरकार के राज्य में सत्ता संभालने के बाद यह उनका पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह था।

मुख्यमंत्री विजय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सचिवालय पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने खुले वाहन से पुलिस परेड का निरीक्षण किया और इसके बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज की प्राचीर पर पहुंचकर राष्ट्रगान के बीच राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

समारोह में मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में मुख्यमंत्री विजय ने देश के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी।

उन्होंने तमिलनाडु के हितों और राज्य के अधिकारों की रक्षा के साथ पारदर्शी, ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय और समानता पर भी जोर दिया। उन्होंने जाति, धर्म, भाषा और नस्ल के आधार पर मौजूद बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता बताई।

--आईएएनएस

डीएससी