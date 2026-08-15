कर्नाटक : मुठभेड़ में तीन शिकारी मारे गए, सीएम शिवकुमार ने मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश

बेंगलुरु, 15 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक के चामराजनगर जिले में शनिवार को कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के शाग्या वन क्षेत्र में वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मुठभेड़ में तीन शिकारियों की मौत हो गई। इस घटना से मृतकों के परिवारों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया।

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने घटना की मजिस्ट्रेट से जांच कराने के आदेश दिए और कहा कि विस्तृत जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। मृतकों की पहचान एंटनी स्वामी, जॉन पीटर और सावरियप्पन के रूप में हुई है। वन विभाग का दावा है कि घटनास्थल से हिरण के मांस से भरे चार बैग बरामद किए गए।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि तीनों शिकारियों को वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ा और बाद में मार डाला। उन्होंने वन विभाग के घटनाक्रम पर सवाल उठाए।

इस घटना से इलाके में तनाव बढ़ गया, प्रदर्शनकारियों ने वन विभाग की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और सब-रेंज वन अधिकारी के कार्यालय पर हमला किया।

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि सरकार को घटना की जानकारी मिल गई है और उन्हें अब तक उपलब्ध तथ्यों की जानकारी है। शिकारियों के पास मौजूद हथियार जब्त कर लिए गए हैं और शवों की जांच की जा रही है। मौतों के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के बाद हम लोगों को बाकी जानकारी देंगे।

वन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बताया कि यह घटना हनूर तालुक के होलादट्टी वन क्षेत्र में हुई। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें सुबह यात्रा के दौरान घटना की जानकारी मिली।

रेड्डी के मुताबिक, चार लोग देसी हथियार लेकर जंगल में घुसे थे और रात भर वन्यजीवों का शिकार कर रहे थे। वे हिरण का मांस ले जा रहे थे, तभी वन विभाग के कर्मचारियों शेखरप्पा, रोहित और शिवराज ने उन्हें रोका।

रेड्डी ने बताया कि शिकारियों के पास बिना लाइसेंस वाली दो देसी बंदूकें थीं और उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला करने की कोशिश की। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें एंटनीस्वामी, जॉन पीटर और सावरियप्पन मारे गए। एक अन्य व्यक्ति महिम दास घटनास्थल से भाग निकला।

रेड्डी ने कहा कि जांच की अंतरिम रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार तय करेगी कि विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि जांच के नतीजों के आधार पर मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने के मामले पर विचार किया जाएगा।

--आईएएनएस

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