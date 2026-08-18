कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन नौकरी घोटाले में ईडी ने 21 जगहों पर चलाया तलाशी अभियान

बेंगलुरु, 18 अगस्त (आईएएनएस)। प्रर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कर्नाटक और अहमदाबाद में 21 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। इसके साथ ही दूसरे मामले में केरल के कोझिकोड में 8 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया।

ईडी का बेंगलुरु जोनल ऑफिस मंगलवार को कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन (केपीएससी) मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 17 के तहत तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की। यह कार्रवाई कुल 21 जगहों पर की जा रही है, जिनमें केपीएससी ऑफिस, निलंबित किए गए केपीएससी चेयरमैन शिवशंकरप्पा एस साहूकार और केपीएससी सदस्य शांता होसमनी के घर, बिचौलिए, परीक्षा के पेपरों के डिजिटल मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार कंपनी मेसर्स एडुटेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस और वेटनरी ऑफिसर के पद के लिए चुने गए उम्मीदवार शामिल हैं। ये 21 जगहें कर्नाटक के बेंगलुरु, हासन, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, रायचूर, कारवार, कलबुर्गी, बेलगावी और बेलगाम और अहमदाबाद में फैली हुई हैं।

इसके अलावा, बेंगलुरु के विधान सौधा पुलिस स्टेशन में 4 एफआईआर दर्ज की गईं, जिनमें वेटनरी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के फाइनल सिलेक्शन में गंभीर गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया। कुछ बिचौलियों ने शिकायतकर्ता समेत कई उम्मीदवारों से संपर्क किया और उनके सिलेक्शन के लिए प्रति उम्मीदवार 70 लाख से 80 लाख रुपये तक की रिश्वत मांगी।

अपने दावे के समर्थन में शिकायतकर्ता ने इन बिचौलियों की कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग स्थानीय शिक्षा प्राधिकरण (एलईए) को सौंपी हैं। साथ ही, एलईए के सामने दर्ज शिकायतों में पेपर लीक होने, ओमएआर आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने और केपीएससी अधिकारियों के रिश्तेदारों के फाइनल सिलेक्शन में मदद करने के आरोप भी शामिल हैं।

वहीं, केरल के कोझिकोड में कई जगहों पर तलाशी अभियान के तहत लगभग 8 ठिकानों की जांच की गई। ये तलाशी अभियान सीएमआरएल ग्रुप पर 27 मई 2026 को की गई तलाशी कार्रवाई का ही अगला चरण है। मई में हुई तलाशी के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी वीणा से मनी ट्रेल (पैसे के लेन-देन) से जुड़े कुछ नए सबूत मिले थे। इस मनी ट्रेल में शामिल लोगों की भी जांच की जा रही है।

--आईएएनएस

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