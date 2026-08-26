फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन: कर्नाटक के मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही गाइडलाइंस जारी करेगी

बेंगलुरु, 26 अगस्त (आईएएनएस)। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यूटी खादर के निर्देशों के बाद बुधवार को एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि बेंगलुरु के आठ प्रमुख क्लबों में फूड सेफ्टी (खाद्य सुरक्षा) की विशेष जांच की गई। इस दौरान किचन में साफ-सफाई न होने और असुरक्षित स्थितियों के लिए नोटिस जारी किए गए।

बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य, अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ मंत्री ने कहा कि कई होटलों, कैंटीन और क्लबों में जांच की गई।

उन्होंने कहा कि सरकार ने क्लब मैनेजमेंट को याद दिलाया है कि उनकी प्राथमिकता किचन में साफ-सफाई बनाए रखना होनी चाहिए, न कि इस बात पर ध्यान देना कि परिसर में आने वाले लोगों ने पैंट, लुंगी, जूते या चप्पल पहने हैं या नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मालिकों, सचिवों और मैनेजमेंट को ऐसी बातों के बजाय किचन की साफ-सफाई और फूड सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार किचन में साफ-सफाई और सुरक्षा बनाए रखने के बारे में खास गाइडलाइंस जारी करेगी।

बयान में कहा गया है कि फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मंगलवार रात बेंगलुरु शहर और बृहत् बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) की सीमा में आने वाले क्लबों में जांच की। यह जांच फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रूल्स, 2011 के तहत की गई।

जिन क्लबों की जांच की गई, उनमें बॉरिंग क्लब, सेंचुरी क्लब, केएससीए क्लब, कैथोलिक क्लब, टेनिस क्लब, विजयनगर क्लब, महालक्ष्मी लेआउट क्लब और मल्लेश्वरम क्लब शामिल हैं।

जांच रिपोर्ट में जिन नियमों के उल्लंघन का जिक्र किया गया है, उनमें बोरिंग क्लब में अधिकारियों को खाना रखने की जगह पर गंदगी और कॉकरोच मिले। उन्हें नोटिस जारी किया गया। सेंचुरी क्लब में अधिकारियों को खाना रखने की जगह पर कॉकरोच और गंदगी मिली। उन्हें नोटिस जारी किया गया।

कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (केएससीए) क्लब में नियमों के उल्लंघन में साफ-सफाई की कमी, प्लास्टिक कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल, रुका हुआ ड्रेनेज सिस्टम और खाने की लेबलिंग से जुड़े उल्लंघन शामिल थे। अधिकारियों को फ्रोजन-स्टोरेज एरिया में सफाई की कमी, शाकाहारी और मांसाहारी खाने की चीजों को ठीक से न रखने और बर्तन धोने की जगह पर गर्म पानी न होने जैसी कमियां भी मिलीं। उन्हें नोटिस जारी किया गया।

कैथोलिक क्लब में, अधिकारियों को खाने की लेबलिंग से जुड़े उल्लंघन, कॉकरोच और सफाई-व्यवस्था में कमियां मिलीं। अधिकारियों को एक्सपायर हो चुके मशरूम प्रोडक्ट के दस पैकेट भी मिले। उन्हें नोटिस जारी किया गया।

टेनिस क्लब में, अधिकारियों ने पाया कि खाना संभालने वाले कर्मचारियों के पास जरूरी मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं थे। उन्हें नोटिस जारी किया गया।

विजयनगर क्लब में, अधिकारियों को खाने की लेबलिंग में उल्लंघन और सफाई-व्यवस्था में कमियां मिलीं। उन्हें नोटिस जारी किया गया।

महालक्ष्मी लेआउट क्लब में, खाने की लेबलिंग और सफाई-व्यवस्था में कमियां पाई गईं। उन्हें नोटिस जारी किया गया।

मल्लेश्वरम क्लब में अधिकारियों को कॉकरोच का संक्रमण, साफ-सफाई और स्वच्छता में कमियां, और खाने की चीजों को रखने से जुड़ी समस्याएं मिलीं। इसके लिए एक नोटिस जारी किया गया।

जांच के दौरान, अधिकारियों ने पीने के पानी और इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल के सैंपल भी लिए। उन्होंने इन सैंपलों को जांच के लिए सरकारी फूड लेबोरेटरी भेजा।

विभाग ने कहा कि लेबोरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट मिलने के बाद, वे नतीजों के आधार पर और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 और संबंधित नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे।

फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर ने जांच रिपोर्ट जारी की।

--आईएएनएस

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