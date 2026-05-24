कर्नाटक: एसआईआर को लेकर विचार-विमर्श करेगी कांग्रेस, सीएम सिद्धारमैया करेंगे बैठक की अगुवाई

बेंगलुरु: अगले महीने से शुरू होने वाले एसआईआर से पहले रविवार को कर्नाटक कांग्रेस एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी आपत्तियों और चिंताओं को लेकर विचार-विमर्श करेगी। एसआईआर को लेकर कांग्रेस राजनीतिक और कानूनी, दोनों तरह की रणनीतियां तैयार कर रही है।

बैठक रविवार शाम 4 बजे एक रिसॉर्ट में होने वाली है। इस बैठक की अगुवाई मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और वरिष्ठ एआईसीसी नेता रणदीप सुरजेवाला करेंगे।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में कई वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें मंत्री, विधायक, एमएलसी, 2023 के विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी, पूर्व विधायक, सांसद और जिला अध्यक्षों के शामिल होने की उम्मीद है।

कांग्रेस नेतृत्व एसआईआर प्रक्रिया पर विचार-विमर्श और संभावित राजनीतिक और चुनावी असर का आकलन करेगा। इस बैठक के माध्यम से कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया तय करने के साथ ही जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के बीच तालमेल सुनिश्चित किया जा सकता है।

पार्टी नेताओं का मानना ​​है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया का सीधे तौर पर विरोध करना या पूरी तरह से असहयोग का रुख अपनाना राजनीतिक रूप से पार्टी के हित में नहीं हो सकता। कांग्रेस इस प्रक्रिया में हिस्सा लेगी, लेकिन साथ ही घटनाक्रम पर भी पैनी नजर रखेगी।

बैठक से पहले पार्टी नेताओं ने संकेत दिया कि एक राजनीतिक दल के तौर पर, कांग्रेस का मानना ​​है कि उसे एसआईआर प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए, लेकिन साथ ही सतर्क और सावधान भी रहना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि यह बैठक मुख्य रूप से पार्टी नेताओं को जागरूक करने और भविष्य की कार्ययोजना के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करने के लिए बुलाई गई है।

पार्टी नेताओं ने यह भी कहा कि नागरिकों के मतदान के अधिकारों की रक्षा करना पार्टी की प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है। इस संबंध में, कांग्रेस का मानना ​​है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बीएलए1 और बीएलए2 सदस्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।

नेतृत्व ने पार्टी कार्यकर्ताओं को यह निर्देश भी दिया है कि वे इस प्रक्रिया और इस दौरान अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जागरुकता फैलाएं।

--आईएएनएस

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