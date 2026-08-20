राजीव गांधी जयंती पर कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने दी श्रद्धांजलि, बोले- नए भारत का सपना दिखाया

बेंगलुरु, 20 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान दिवंगत नेता द्वारा उन पर रखे गए विश्वास को याद किया।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जब भी उन्हें राजीव गांधी और युवा नेताओं को उनके द्वारा दिए गए प्रोत्साहन की याद आती है, तो उन्हें गहरी कृतज्ञता का अनुभव होता है।

शिवकुमार ने कहा, "उन्होंने केवल भविष्य के बारे में बात नहीं की, उनमें एक नए भारत की कल्पना करने और एक पीढ़ी को यह विश्वास दिलाने का साहस था कि यह संभव है।"

मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी के योगदानों को याद करते हुए मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 करने, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने और शासन को जनता के करीब लाने के प्रयासों और स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की पहलों के बारे में बताया।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भारत में सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्रांति की नींव रखने, शिक्षा का आधुनिकीकरण करने और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने का श्रेय राजीव गांधी को भी दिया।

उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने नेताओं की एक नई पीढ़ी को देश के भविष्य की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया था और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और लोकतांत्रिक मूल्यों से संचालित एक आधुनिक और प्रगतिशील भारत का समर्थन किया था।

शिवकुमार ने कहा, "कर्नाटक और यहां के लोगों के लिए काम करते हुए, मैं उनसे प्राप्त मूल्यों और प्रोत्साहन को अपने साथ रखता हूं।"

उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की स्मृति केवल उनकी राजनीतिक यात्रा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक आधुनिक, प्रगतिशील और समावेशी भारत की दिशा में काम जारी रखने की जिम्मेदारी भी है, जिसकी कल्पना पूर्व प्रधानमंत्री ने की थी।

कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के माध्यम से भारत के आधुनिकीकरण में उनके योगदान को याद किया।

हरिप्रसाद ने कहा, "भारत की एकता, सुरक्षा और तकनीकी प्रगति के लिए राजीव गांधी की दूरदर्शी पहलें हमेशा याद रहेंगी।"

उन्होंने कहा, "मैं राजीव जी के साथ अपने जुड़ाव को बहुत सम्मान के साथ याद करता हूं, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष के दौरान मुझमें राजनीतिक प्रतिबद्धता पैदा की।"

हरिप्रसाद ने देश के तकनीकी विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में राजीव गांधी के योगदान को एक अमिट विरासत के रूप में वर्णित किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राजीव गांधी की दूरदृष्टि और योगदान प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे।

--आईएएनएस

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