करनाल में हाईवोल्टेज तार की चपेट में आया श्रद्धालुओं से भरा कैंटर, एक की मौत, 20 से ज्यादा घायल

करनाल, 16 अगस्त (आईएएनएस)। हरियाणा के करनाल जिले के घरौंडा में रविवार-सोमवार की मध्यरात्रि एक दर्दनाक हादसा हो गया। घरौंडा के मिनी बायपास के पास श्रद्धालुओं से भरा एक कैंटर 11 हजार हाईवोल्टेज तार की चपेट में आ गया। तार के संपर्क में आते ही गाड़ी में आग लग गई। हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 20 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, हादसे के समय कैंटर में करीब 65 से 70 लोग सवार थे। सभी बागड़ धाम जा रहे थे।

एक श्रद्धालु के परिजन ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया, "वहां ऊपर 11 केवी का तार था। तार गाड़ी से टच हुआ, जिसके बाद गाड़ी में आग लग गई। जो लोग पीछे पीठ टिकाकर बैठे थे वे सब जल गए।"

एक अन्य व्यक्ति ने भी यही बात बताई, "हम बागड़ धाम जा रहे थे। घरौंडा के मिनी बायपास के पास तार काफी नीचे थी। तार कैंटर में टच होने के बाद आग लग गई। जो आदमी पीछे पीठ लगाकर बैठे थे। वह सब जल गए।"

मृतक के परिजन ने बताया कि उन्हें फोन पर सूचना मिली। उन्होंने कहा, "मैं घर पर लेटा हुआ था तभी फोन आया कि एक बड़ा हादसा हो गया। मैं फटाफट गाड़ी लेकर आया। नरेश नाम का व्यक्ति मेरा दोस्त है, उसको लेकर अस्पताल आया। उसको इमरजेंसी में लाया तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।"

करनाल के अस्पताल के डॉक्टर ने बताया, "हमें पहले सूचना मिली कि मास कैजुअल्टी आई है। मेरे पास 10-15 मरीज आएंगे। मैंने 7 मरीजों को अटेंड किया और उन्हें रेफर किया। उनमें कुछ का बीपी कम था, कोई शरीर में दर्द बता रहा था, किसी के पैर में चोट लगी थी।"

डॉक्टर ने बताया कि भीड़ ज्यादा होने के कारण कई घायलों को सीधे बाहर से ही दूसरे डॉक्टरों के पास भेज दिया गया। स्टाफ की मदद से तुरंत एंबुलेंस अरेंज करवाकर घायलों को दूसरी जगह भेज दिया गया। बस एक व्यक्ति का यहां इलाज चल रहा है।

--आईएएनएस

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