कर्नाटक विधानसभा का मानसून सत्र 13 अगस्त से, सूखे पर केंद्र से मदद के लिए सीएम ने बुलाई सांसदों की बैठक

बेंगलुरु, 26 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को घोषणा की कि राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 13 अगस्त से शुरू होगा। राज्य सरकार सूखे की बिगड़ती स्थिति और विकास से जुड़े लंबित मुद्दों पर ध्यान देने की तैयारी कर रही है।

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डीके शिवकुमार ने यह भी बताया कि उन्होंने सूखे की स्थिति पर चर्चा करने और केंद्र से मदद मांगने के लिए 27 जुलाई को दिल्ली में कर्नाटक के सभी सांसदों की बैठक बुलाई है।

उन्होंने बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू तारामंडल के पास नेशनल मिलिट्री मेमोरियल के पास मीडियाकर्मियों से बात करते हुए यह जानकारी दी।

कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र ने कहा है कि भाजपा और जेडी(एस) मिलकर आगामी विधानसभा सत्र में जनता से जुड़े सभी अहम मुद्दे उठाएंगे और राज्य के लोगों पर असर डालने वाले मामलों पर सत्ताधारी कांग्रेस सरकार को जवाबदेह ठहराएंगे।

सीएम शिवकुमार ने 25 जुलाई को जन प्रतिनिधियों को लिखे एक पत्र में कहा कि कर्नाटक गंभीर सूखे का सामना कर रहा है और कई चुने हुए प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से इस मामले को केंद्र सरकार के सामने उठाने का आग्रह किया है। यह बैठक सोमवार 27 जुलाई को शाम 6.30 बजे नई दिल्ली में कर्नाटक भवन-1 (कावेरी) में तय की गई है।

डीके शिवकुमार ने कहा कि बैठक का मकसद राज्य भर में सूखे की स्थिति पर विचार-विमर्श करना और केंद्र सरकार से राहत और मदद पाने के उपायों पर चर्चा करना है। उन्होंने सभी सांसदों और विधायकों से राज्य के व्यापक हित में बैठक में ज़रूर शामिल होने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने सूखे से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने और प्रभावित किसानों व नागरिकों को समय पर मदद सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों से सामूहिक प्रयास करने की जरूरत पर जोर दिया।

यह पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किया गया था और इस पर डीके शिवकुमार के हस्ताक्षर थे।

शिवकुमार ने कहा कि सूखे के संकट से निपटने के लिए सभी दलों के प्रयासों की जरूरत है और उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इस मुश्किल समय में राज्य की मदद करेगी।

नई दिल्ली में सांसदों के साथ सोमवार को होने वाली बैठक के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सामने राज्य से जुड़े मुद्दों को उठाने पर चर्चा करने के लिए सोमवार शाम राष्ट्रीय राजधानी में कर्नाटक के सभी सांसदों की एक बैठक बुलाई गई है।

शिवकुमार ने कहा, "यह बैठक राज्य में सूखे की स्थिति, अटके हुए प्रोजेक्ट्स और केंद्र का ध्यान आकर्षित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए बुलाई गई है। कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे।"

उन्होंने आगे कहा, "मौजूदा सूखे की स्थिति में सभी को मिलकर काम करना होगा। हमें उम्मीद है कि संकट के इस समय में केंद्र सरकार मदद करेगी।"

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार कम बारिश से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए कदम उठा रही है और राहत कार्यों तथा प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से मदद की कोशिश जारी रखेगी।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी