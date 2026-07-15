कर्नाटक: दावणगेरे में जिम मालिक पर ब्लैकमेल और दुष्कर्म का आरोप, विवाहित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज

दावणगेरे, 15 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक की दावणगेरे महिला पुलिस ने एक स्थानीय जिम मालिक के खिलाफ 30 साल की विवाहित महिला को कथित रूप से ब्लैकमेल करने और कई बार यौन उत्पीड़न/दुष्कर्म करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। आरोपी की पहचान इस्माइल के रूप में हुई है, जो नितुवल्ली स्थित दुर्गाम्बिका स्कूल के पास पावर फिटनेस जिम का मालिक है।

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पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, पीड़िता पिछले डेढ़ साल से जिम जा रही थी। आरोप है कि जिम के चेंजिंग रूम में इस्माइल ने महिला की बिना अनुमति के आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें बना लीं।

शिकायत में कहा गया है कि पिछले तीन-चार महीनों से आरोपी इन वीडियो और तस्वीरों के जरिए महिला को धमका रहा था और यौन संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। आरोपी कथित तौर पर वीडियो और तस्वीरों को फेसबुक और व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल करने की धमकी देता था। साथ ही, वह महिला और उसके पति की प्रतिष्ठा खराब करने की बात कहता था। महिला का पति स्थानीय स्तर पर प्रोफेसर बताया जा रहा है।

सामाजिक बदनामी के डर से पीड़िता ने शुरुआत में किसी को इस बारे में नहीं बताया।

शिकायत के मुताबिक, 28 मार्च की रात आरोपी ने महिला को फोन कर धमकी दी कि यदि वह जिम नहीं पहुंची तो वह तस्वीरें लेकर उसके घर आ जाएगा और परिवार के सामने उन्हें दिखा देगा।

डर के कारण महिला रात करीब 11 बजे जिम पहुंची। आरोप है कि वहां आरोपी ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने महिला और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी, ताकि वह किसी को घटना के बारे में न बताए।

आखिरकार पीड़िता ने पूरी घटना अपने पति को बताई। इसके बाद 15 जुलाई को पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई।

महिला की लिखित शिकायत के आधार पर दावणगेरे महिला पुलिस ने अपराध संख्या 97/2026 दर्ज किया है। मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस निरीक्षक मंजप्पा कुप्पेलुरु की निगरानी में मामले की जांच जारी है। पुलिस ने कहा कि साक्ष्य जुटाने के लिए जल्द ही घटनास्थल का निरीक्षण किया जाएगा।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी