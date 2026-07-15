कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज, सीएम शिवकुमार दिल्ली रवाना

बेंगलुरु, 15 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार बुधवार को नई दिल्ली के दौरे पर रवाना हुए। उनकी वापसी की तारीख फिलहाल तय नहीं की गई है, जिससे राज्य मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित विस्तार को लेकर राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं।

Read More

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, डी.के. शिवकुमार बुधवार दोपहर 2 बजे बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना हुए और शाम 4:45 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे। दौरे के दौरान वह केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और कर्नाटक भवन में ठहरेंगे।

मुख्यमंत्री की इस यात्रा से मंत्री पद के दावेदारों की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं। वर्तमान में राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित केवल 14 सदस्य हैं, जबकि 20 मंत्री पद अभी भी खाली हैं।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश दौरे से लौटने के बाद कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के 18 जुलाई को दिल्ली जाने की भी संभावना है। माना जा रहा है कि यह दौरा कांग्रेस आलाकमान द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है।

सूत्रों का कहना है कि सिद्धारमैया पहले ही संभावित मंत्रियों के नामों की सूची कांग्रेस नेतृत्व को सौंप चुके हैं। वहीं, यदि आलाकमान की मंजूरी मिलती है तो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है।

आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए यह कैबिनेट विस्तार कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। पार्टी विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों को प्रतिनिधित्व देकर चुनाव से पहले अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है।

बताया जा रहा है कि 45 से अधिक वरिष्ठ कांग्रेस नेता मंत्री बनने की दौड़ में शामिल हैं। इसे लेकर पिछले कई दिनों से बेंगलुरु और नई दिल्ली में जोरदार लॉबिंग चल रही है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, 20 जुलाई से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। राज्य नेतृत्व और कांग्रेस आलाकमान के बीच अंतिम दौर की बातचीत जल्द पूरी होने की संभावना है।

डी.के. शिवकुमार के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से पिछले 40 दिनों से कैबिनेट विस्तार लंबित है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ चर्चा के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

अगस्त के पहले सप्ताह में कर्नाटक विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने की संभावना है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व पर विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार पूरा करने का दबाव बढ़ गया है।

--आईएएनएस

डीएससी