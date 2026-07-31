कर्नाटकः कुंडापुर चर्च के बाहर एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या

उडुपी, 31 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक के उडुपी जिले स्थित कुंडापुर में चर्च रोड पर होली रोजरी चर्च के सामने शुक्रवार तड़के एक 45 वर्षीय व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस को शक है कि यह हत्या आर्थिक और व्यावसायिक विवादों के कारण हुई है।

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मृतक की पहचान इवान रिचर्ड मैस्करेनहास (45) के तौर पर हुई है, जो बरकुर के कचूर के रहने वाले थे और झींगा सप्लाई समेत कई तरह के बिजनेस से जुड़े थे। पुलिस ने आरोपी की पहचान डेरेक क्रास्टा के तौर पर की है, जो अभी भी फरार है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए तीन स्पेशल टीमें बनाई गई हैं।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना बकाया पेमेंट को लेकर चल रहे विवाद की वजह से हुई। बताया जा रहा है कि डेरेक ने 30 जुलाई की रात करीब 11.45 बजे इवान को फोन करके उनके बिजनेस से जुड़े बकाया पैसों के बारे में बात की। बातचीत के दौरान, डेरेक ने कथित तौर पर बीच-बचाव करने और इवान के बकाया पैसे वापस दिलाने में मदद करने की पेशकश की।

हालांकि, बातचीत के दौरान मामला गरमा गया और बहस बढ़ गई, जिसमें डेरेक ने इवान को अकेले कुंडापुर आने की चुनौती दी। पुलिस ने बताया कि बाद में आरोपी ने शुक्रवार तड़के करीब 1:30 बजे इवान के साथ अपनी लोकेशन शेयर की।

परइवान गाड़ी चलाकर कुंडापुर पहुंचा और चर्च रोड पर होली रोजरी चर्च के सामने कंक्रीट वाली सड़क पर अपनी कार पार्क की। बताया जा रहा है कि गाड़ी में उसके साथ एक महिला भी थी।

तड़के करीब 3:15 बजे डेरेक काले और लाल रंग की महिंद्रा थार एसयूवी में वहां पहुंचा और इवान की गाड़ी के सामने आकर रुका। जैसे ही इवान अपनी कार से बाहर निकला, डेरेक ने कथित तौर पर हैंडगन से गोली चला दी।

पुलिस ने बताया कि इवान को कमर के नीचे गोलियां लगीं, जिससे उसकी कमर और पैर में चोटें आईं। वह सड़क पर गिर पड़ा और मेडिकल मदद मिलने से पहले ही बहुत अधिक खून बह जाने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

खबरों के मुताबिक, इवान के साथ मौजूद महिला ने आरोपी की पहचान कर ली है, जिससे जांचकर्ताओं को इस मामले में एक अहम सुराग मिला है।

शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह हत्या आरोपी और मृतक के बीच पैसों के लेन-देन और कारोबार से जुड़े मतभेदों का नतीजा थी। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है, जिसमें उनके कारोबार के लेन-देन का तरीका और दायरा भी शामिल है।

उडुपी के पुलिस अधीक्षक हरिराम शंकर, अतिरिक्त एसपी सुधाकर नायक, पुलिस उपाधीक्षक एच.डी. कुलकर्णी, कुंडापुर टाउन पुलिस इंस्पेक्टर जयराम गौड़ा और पुलिस सब-इंस्पेक्टर नंजा नायक, पुष्पा और अनूप नायक समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। सीन ऑफ क्राइम ऑफिस की टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना किया और जांच के तहत सबूत इकट्ठा किए।

कुंडापुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि डेरेक क्रास्टा का पता लगाने के लिए तीन विशेष टीमें काम कर रही हैं, जो अभी भी फरार है।

--आईएएनएस

ओपी/डीकेपी