कर्नाटक कैबिनेट में नागेंद्र की वापसी पर भाजपा ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा-दागदार नेता को दिया इनाम

बेंगलुरु, 4 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने पार्टी विधायक बी. नागेंद्र को राज्य कैबिनेट में फिर से शामिल किए जाने पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी ने 'महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम' के कथित घोटाले से जुड़े नेता को इनाम दिया है।

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राहुल गांधी को संबोधित एक बयान में भाजपा नेता आर अशोक ने कांग्रेस पर सामाजिक न्याय के मुद्दे पर पाखंड का आरोप लगाया और कहा कि कर्नाटक सरकार ने पार्टी के "असली एजेंडे" को बेनकाब कर दिया है।

कथित घोटाले का ज़िक्र करते हुए अशोक ने दावा किया कि महर्षि वाल्मीकि एसटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से अनुसूचित जनजाति समुदायों के कल्याण और उत्थान के लिए रखे गए 89.62 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम का गबन किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने विधानसभा में इस घोटाले को स्वीकार किया था।

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि जांच रिपोर्ट और आधिकारिक चार्जशीट से पता चला है कि आदिवासी कल्याण के लिए रखे गए फंड को राजनीतिक और चुनाव से जुड़े खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया।

अशोक ने इस मामले से जुड़े एक दलित अधिकारी की मौत का भी जिक्र किया और दावा किया कि अधिकारी ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें कथित घोटाले में हुई गड़बड़ियों का खुलासा किया गया था।

कांग्रेस सरकार के बी. नागेंद्र को कैबिनेट में वापस शामिल करने के फ़ैसले पर सवाल उठाते हुए अशोक ने आरोप लगाया कि पार्टी ने जवाबदेही तय करने के बजाय एक दागदार नेता को इनाम दिया है।

उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह विवाद होने पर नेताओं को इस्तीफा देने देती है और बाद में जब लोगों का ध्यान हट जाता है, तो उन्हें फिर से बहाल कर देती है।

अशोक ने कहा, "आप भ्रष्टाचार से लड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे संस्थागत बनाते हैं। आप आदिवासी अधिकारों की रक्षा नहीं करते, आप राजनीतिक सत्ता के लिए उनकी बलि देते हैं।"

उन्होंने कहा, "कर्नाटक एक सीधा सवाल पूछ रहा है। क्या कांग्रेस ने आदिवासियों के कल्याण से जुड़े एक बड़े घोटाले से जुड़े नेता को इसलिए इनाम दिया क्योंकि वह बेगुनाह था, या इसलिए कि वह राजनीतिक रूप से बहुत जरूरी था? देश को जवाब दें।"

--आईएएनएस

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