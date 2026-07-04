कर्नाटक: हिस्ट्रीशीटर की हत्या के बदले की साजिश नाकाम, सीसीबी ने फरार आरोपी को दबोचा

बेंगलुरु, 4 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) की संगठित अपराध शाखा ने हिस्ट्रीशीटर की हत्या के बदले की साजिश के तहत एक और हत्या की योजना बनाने के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल, आठ कारतूस, एक फेस मास्क, दो पेपर स्प्रे और एक जीप जब्त की।

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पुलिस के अनुसार, यह मामला पिछले साल फरवरी में एक हिस्ट्रीशीटर की हत्या से जुड़ा है। बेंगलुरु के अशोक नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हिस्ट्रीशीटर की हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ने इलाके में अपना दबदबा बनाने के मकसद से पीड़ित को खत्म करने के लिए अपने साथियों को पैसे दिए थे।

पुलिस ने बताया कि मारे गए हिस्ट्रीशीटर के भाई ने बाद में अपने साथियों के साथ मिलकर अपने भाई की मौत के मास्टरमाइंड की हत्या करने की साजिश रची।

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी 26 जून को गैर-कानूनी हथियारों के साथ कार और मोटरसाइकिल पर घूम रहा था और अपने प्लान को अंजाम देने के मौके का इंतजार कर रहा था।

इसी को लेकर सीसीबी के ऑर्गनाइज्ड क्राइम स्क्वाड ने एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया। छापेमारी के दौरान, पुलिस ने सात आरोपियों को पकड़ा, जिनमें दो हिस्ट्रीशीटर भी शामिल थे और 30 खतरनाक हथियार, एक कार और एक दोपहिया वाहन जब्त किया। इसके बाद सीसीबी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।

जांच के सिलसिले में सीसीबी ने एक और फरार आरोपी का पता लगाया और उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से एक देसी पिस्तौल, आठ कारतूस, दो खाली कारतूस, एक फेस मास्क, दो पेपर स्प्रे और एक जीप बरामद की।

यह ऑपरेशन वेस्ट डिवीजन के सीसीबी ऑर्गनाइज्ड क्राइम स्क्वाड के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा चलाया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों को सफलतापूर्वक पकड़ने और हथियार बरामद करने के लिए टीम की तारीफ की।

--आईएएनएस

डीके/वीसी