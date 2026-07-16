कर्नाटक : घर के अंदर डॉक्टर की हत्या, 8 साल का बेटा भी घायल, पत्नी से पुलिस कर रही पूछताछ

धारवाड़, 16 (आईएएनएस)। कर्नाटक के धारवाड़ में 45 वर्षीय एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर किरण होनन्नावर अपने फ्लैट में मृत पाए गए, जबकि उनका आठ साल का बेटा घर के दूसरे कमरे में गंभीर रूप से घायल मिला। उस पर चाकू से कई वार किए गए थे। पुलिस ने गुरुवार को इस मामले की जानकारी दी। फिलहाल बच्चे का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

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डॉक्टर किरण होनन्नावर धारवाड़ के चिरायु अस्पताल में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के तौर पर कार्यरत थे। पुलिस ने उनकी पत्नी डॉ. प्रियंका पेशे से नेत्र रोग विशेषज्ञ (ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट) हैं, को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

शुरुआती जांच के मुताबिक, घटना जिस अपार्टमेंट में हुई वह एक बेहद सुरक्षित रिहायशी परिसर में स्थित है। अब तक की जांच में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि घटना के समय कोई बाहरी व्यक्ति घर में दाखिल हुआ था। अधिकारियों के अनुसार, उस समय घर में केवल तीन लोग मौजूद थे, जिनमें डॉ. किरण, उनकी पत्नी डॉ. प्रियंका और उनका आठ वर्षीय बेटा शामिल था।

मामले का खुलासा तब हुआ, जब पूरे दिन डॉक्टर किरण से संपर्क नहीं हो सका। पुलिस के अनुसार, परिजनों ने कई बार फोन किया तो डॉ. प्रियंका ने पहले बताया कि किरण आराम कर रहे हैं। बाद में उन्होंने कहा कि वह घर से बाहर गए हैं। शाम तक भी जब उनसे संपर्क नहीं हुआ तो चिंतित परिजन फ्लैट पहुंचे। वहां का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए।

पुलिस ने बताया कि डॉक्टर किरण घर के अंदर खून से लथपथ पड़े मिले। वहीं, उनका आठ वर्षीय बेटा दूसरे कमरे में चाकू के कई घावों के साथ घायल अवस्था में मिला। राहत की बात यह रही कि बच्चा उस समय जीवित था। पुलिस ने तुरंत उसे पास के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है।

जांच अधिकारियों का कहना है कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घटना कैसे और किन परिस्थितियों में हुई। पुलिस सभी सबूतों की बारीकी से जांच कर रही है। पूछताछ के दौरान डॉ. प्रियंका गहरे सदमे में दिखाई दीं और उनके बयान एक-दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं। जांच टीम उनके हर बयान की सावधानी से पुष्टि कर रही है और साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों से भी जानकारी जुटा रही है, ताकि हत्या के पीछे की संभावित वजह का पता लगाया जा सके।

जांच के तहत पुलिस रिहायशी परिसर के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालेगी, ताकि घटना के समय इमारत के अंदर और आसपास लोगों की गतिविधियों को समझा जा सके। इस मामले में सबअर्बन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की जांच के बाद हत्या की असली वजह और पूरी घटना की तस्वीर साफ हो सकेगी।

डॉ. किरण के कुछ रिश्तेदारों ने आरोप लगाया है कि इस हत्या के पीछे डॉ. प्रियंका का हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस ने अभी तक उनकी किसी भी भूमिका की पुष्टि नहीं की है और स्पष्ट किया है कि जांच अभी जारी है। अधिकारियों का मानना है कि पहली नजर में यह मामला घरेलू विवाद से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन हत्या के पीछे का वास्तविक कारण अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया है।

फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है, और मामले में आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

--आईएएनएस

वीकेयू/वीसी