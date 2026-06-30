कर्नाटक एसआईआर अभियान: पहले दिन 291 मृत और 116 दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके वोटरों की पहचान

बेंगलुरु, 30 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक में मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' (एसआईआर) अभियान के पहले दिन पूरे राज्य में वोटरों को 12.48 लाख से ज्‍यादा एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे गए। यह राज्य के कुल 5.54 करोड़ रजिस्टर्ड वोटरों का 2.25 प्रतिशत है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी दी।

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शुरुआती दिन में ही 291 मृत और 116 दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके वोटरों की पहचान की गई।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी की रोजाना की प्रेस बयान के अनुसार, "अधिकारियों ने ऐसे 116 वोटरों की भी पहचान की जो स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे, साथ ही 291 मृत वोटर और 77 ऐसे लोग मिले जिनका नाम पहले से ही कहीं और दर्ज था। दो मामलों को 'अन्य' श्रेणी में रखा गया।"

फील्ड में चल रहे काम के साथ-साथ भरे हुए एन्यूमरेशन फॉर्म को डिजिटल करने का काम भी शुरू हुआ। पहले दिन 47,817 फॉर्म डिजिटल किए गए, जो कुल वोटरों का 0.09 प्रतिशत है। इसके अलावा, 6,840 वोटरों ने अपने एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन जमा किए, जो कुल वोटरों का 0.01 प्रतिशत है।

मंगलवार को पूरे कर्नाटक में 'विशेष गहन संशोधन' अभियान शुरू हुआ, जिसमें बूथ लेवल अधिकारियों (बीएसलो) ने योग्य वोटरों को घर-घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म बांटने का काम शुरू किया।

16 जून, 2026 तक कर्नाटक में 5,54,32,314 रजिस्टर्ड वोटर हैं, और ये सभी इस चल रहे संशोधन अभियान में शामिल हैं। घर-घर जाकर जानकारी जुटाने और एन्यूमरेशन फॉर्म को डिजिटल करने का काम 30 जून से 29 जुलाई तक चलेगा।

सीईओ कार्यालय ने बताया कि तैयारी के काम के तहत 91.61 प्रतिशत वोटरों की मैपिंग पहले ही की जा चुकी है, जबकि राज्य भर में बांटने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों को प्रिंट किए गए एन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने इस अभियान के दौरान इकट्ठा किया गया शुरुआती फील्ड डेटा भी जारी किया। बूथ लेवल अधिकारियों ने एएसडीडीओ श्रेणी के तहत 488 मामलों की पहचान की, जबकि दो वोटरों से संपर्क नहीं हो सका क्योंकि वे घर पर नहीं मिले। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और सुधारने का खास अभियान (एसआईआर) 29 जुलाई तक चलेगा। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 5 अगस्त को जारी किया जाएगा, जिसके बाद 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। फाइनल वोटर लिस्ट 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी।

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को सदाशिवनगर स्थित अपने आवास पर खुद अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर कर्नाटक में वोटर लिस्ट के खास गहन संशोधन (एसआईआर) अभियान की शुरुआत की। उन्होंने सभी योग्य मतदाताओं से अपने वोटिंग अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस प्रक्रिया को पूरा करने की अपील की।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है।

बुकर पुरस्कार विजेता कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक ने मंगलवार को कहा कि एसआईआर अभियान एक सरल और सीधी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि उनके अनुभव ने इस डर को दूर कर दिया है कि यह नागरिकों को परेशान करने के लिए शुरू किया गया था।

उन्होंने अधिकारियों से यह भी अपील की कि वे एन्यूमरेशन प्रक्रिया के दौरान जनता का धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन करें।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी