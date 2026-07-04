कर्नाटक भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर एसआईआर में अनियमितताओं का आरोप लगाया

बेंगलुरु, 4 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने शनिवार को आरोप लगाया कि राज्य सरकार बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) पर दबाव डालकर और चुनाव आयोग की निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके एसआईआर का दुरुपयोग कर रही है।
एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं पर सुधारात्मक कार्रवाई की मांग करते हुए भारतीय चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपने के बाद वे पत्रकारों से बात कर रहे थे।
उन्होंने मांग की कि हमने इन मुद्दों को चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया है। आयोग को राज्य सरकार को चेतावनी जारी करनी चाहिए और जहां भी ऐसी अनियमितताएं हुई हैं, वहां एसआईआर प्रक्रिया को फिर से संचालित किया जाना चाहिए।
विजयेंद्र ने दावा किया कि राज्य सरकार एसआईआर को प्रभावित करने के लिए अधिकारियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) को घर-घर जाकर जनगणना प्रपत्र वितरित करने होते हैं। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बजाय, बीएलओ को कल्याण मंडपों, धर्मशालाओं और मस्जिदों से प्रपत्र वितरित करने के लिए कहा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग से इन उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
विजयेंद्र ने आगे आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर विधायक बीएलओ को अपने निर्वाचन क्षेत्र के कार्यालयों से काम करवा रहे हैं और चुनाव अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं।
भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि भारत निर्वाचन आयोग के राज्यव्यापी एसआईआर अभ्यास के साथ-साथ, ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण (जीबीए) के भीतर राज्य चुनाव आयोग द्वारा एक समानांतर एसआईआर प्रक्रिया भी चलाई जा रही है, जिससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एसआईआर प्रक्रिया के मूल उद्देश्य को ही विफल कर दिया है। जयनगर विधानसभा क्षेत्र में वितरित किए जा रहे प्रपत्रों पर कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें हैं। हमने इस बात को आयोग के संज्ञान में लाया है।
विजयेंद्र के अनुसार, चुनाव आयोग ने कथित अनियमितताओं का गंभीर संज्ञान लिया था और अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने का निर्देश देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि आयोग ने हमारी शिकायत का जवाब दिया है और हमें आश्वासन दिया है कि सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं।
--आईएएनएस
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