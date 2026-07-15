कर्मचारियों पर कार्रवाई को लेकर सुखबीर बादल का भगवंत मान सरकार पर हमला

चंडीगढ़, 15 जुलाई (आईएएनएस)। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने खन्ना में कर्मचारियों और मजदूरों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर बल प्रयोग किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

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सुखबीर सिंह बादल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्वक 'सतनाम वाहेगुरु' का जाप कर रहे कर्मचारियों और मजदूरों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, वॉटर कैनन और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया।

उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनकारी संविदा पर कार्यरत कर्मचारी और गरीब मजदूर थे, जो केवल अपनी बकाया मजदूरी के भुगतान की मांग कर रहे थे। उनके अनुसार, यह घटना उस समय हुई, जब प्रदर्शनकारी खन्ना में कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध के आवास के बाहर अपनी मांगों को लेकर एकत्र हुए थे।

अकाली दल प्रमुख ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराने का अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की आवाज सुनने के बजाय बल प्रयोग का रास्ता अपना रही है। उन्होंने इस कार्रवाई को लोकतंत्र के बजाय 'डंडा-तंत्र' करार दिया।

सुखबीर बादल ने कहा कि किसी भी सरकार को जनता की आवाज को बलपूर्वक दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार कर्मचारियों और श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय दमनात्मक रवैया अपना रही है।

शिरोमणि अकाली दल की ओर से उन्होंने कर्मचारियों और मजदूरों के समर्थन का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि यदि वर्ष 2027 में शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनती है, तो उनकी लंबित मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और उनका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम