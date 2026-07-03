केरल में 'ऑपरेशन तूफान' को धार देने के लिए विशेष नशा-विरोधी कार्यबल का गठन किया जाएगा

कोच्चि, 3 जुलाई (आईएएनएस)। केरल सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य के प्रमुख नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान 'तूफान' के अगले चरण के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई को तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य पुलिस प्रमुख रावडा ए. चंद्रशेखर के नेतृत्व में एक विशेष कार्रवाई बल का गठन किया गया है।

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पेरुम्बावूर में 'तूफान जागरण' का उद्घाटन करते हुए राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने कहा कि नया कार्रवाई बल केरल भर में नशीली दवाओं के खिलाफ अभियानों का समन्वय करेगा और पड़ोसी राज्यों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त अभियानों के माध्यम से अंतर-राज्यीय मादक पदार्थों के नेटवर्क को नष्ट करने के प्रयासों का नेतृत्व करेगा।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य की सीमाओं के पार सक्रिय मादक पदार्थों के गिरोहों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई को मजबूत करने के लिए 10 जुलाई को कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना के पुलिस महानिदेशकों की एक बैठक बुलाई गई है।

कानून प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए पेरुम्बावूर में अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी।

पेरुम्बावूर को एशिया की प्लाईवुड राजधानी बताते हुए मंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों के माफियाओं ने शहर के समृद्ध प्रवासी कामगारों और औद्योगिक महत्व का फायदा उठाकर नशीले पदार्थों की तस्करी करने की कोशिश की है।

उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन तूफान पेरुम्बावूर की असली पहचान को बहाल करने का मिशन है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक नशीले पदार्थों के माफिया को जड़ से उखाड़ फेंका नहीं जाता।

चेन्निथला ने कहा कि यह अभियान केवल गिरफ्तारी और जब्ती तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें सख्त कानूनी कार्रवाई, निरंतर निगरानी और पुनर्वास पहल भी शामिल होंगी।

उन्होंने घोषणा की कि पेरुम्बावूर के प्रत्येक निवासी को 'तूफान वॉरियर' नामित किया जाएगा और उन्होंने प्रवासी कामगारों से हिंदी में बातचीत करके अभियान में उनका समर्थन प्राप्त किया।

मंत्री ने अंगामली स्थित लिटिल फ्लावर अस्पताल की भी सराहना की और कहा कि लगभग 35 अस्पतालों ने इस कार्यक्रम में भागीदार बनने की इच्छा व्यक्त की है।

राज्य पुलिस प्रमुख चंद्रशेखर ने कहा कि यह अभियान जन भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता, वहीं कांग्रेस सांसद बेनी बेहनन ने कहा कि वे संसद में एनडीपीएस अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता का मुद्दा उठाएंगे।

कांग्रेस विधायक मनोज मूठेदान ने इस पहल को पेरुम्बावूर को नशामुक्त बनाने के दृढ़ अभियान की शुरुआत बताया।

--आईएएनएस

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