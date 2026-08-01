केरल में भारी बारिश से तीन लोगों की मौत, मुख्यमंत्री सतीशन ने व्यापक राहत कार्य के आदेश दिए

तिरुवनंतपुरम, 1 अगस्त (आईएएनएस)। केरल के मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में शनिवार को भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में तीन लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति लापता है और हजारों लोग विस्थापित हो गए, जिसके चलते राज्य सरकार द्वारा व्यापक बचाव अभियान और आपातकालीन हस्तक्षेप शुरू किया गया।

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पीड़ितों की पहचान माशिक्कलेल की सुमति के रूप में की गई, जिनकी इडुक्की के कुदयाथूर में अदूर माला में भूस्खलन में मृत्यु हो गई। वैकोम के प्रभाकरन नायर (72), जो वागामोन के पास कोलाहलामेडु में एक घर पर भूस्खलन के बाद मारे गए थे और जोसेफिन जॉनी (24), जिनकी पूनजर थेक्केकरा में पय्यानिथोट्टम में घर गिरने से मृत्यु हो गई।

जोसेफिन की मां रेजिना की तलाश के लिए तलाशी अभियान जारी था, जिनके मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका जताई जा रही है।

अदूर माला में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र से दो लोगों को जीवित बचाया गया।

पथानामथिट्टा में बाढ़ की स्थिति सबसे खराब थी, जहां अधिकारियों ने कहा कि हालात 2018 की विनाशकारी बाढ़ से भयावह रूप से मिलते-जुलते थे।

जिले के कुछ हिस्सों में 330 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे पंबा नदी कुछ ही घंटों में तेजी से उफान पर आ गई और रानी और कोन्नी के विशाल इलाकों में बाढ़ आ गई।

रानी-वडस्सेरिक्कारा रोड और अरयंजिलिमन्नू कॉजवे के पानी में डूब जाने के बाद रानी शहर लगभग पूरी तरह से कट गया था।

दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान और घर पानी में डूब गए, जिससे करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।

पूरे इलाके में बिजली गुल होने के कारण, निवासियों ने अपने घरों की ऊपरी मंजिलों में शरण ली, जिसके बाद अग्निशमन और बचाव सेवा कर्मियों द्वारा उन्हें नावों में बिठाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

कोल्लम से अतिरिक्त बचाव नौकाएं भेजी गईं, क्योंकि जलमग्न पंचायतों में लोगों को निकालने का काम जारी था।

इडुक्की जिले के कुछ क्षेत्रों और कई आंतरिक मार्गों से मामूली भूस्खलन की सूचना मिली है, जिससे उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में संपर्क बुरी तरह बाधित हो गया है।

विस्थापित परिवारों को ठहराने के लिए कई स्थानों पर राहत शिविर खोले गए।

बारिश से उत्पन्न आपात स्थिति के बिगड़ने के साथ मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशान ने राजस्व मंत्री ए.पी. अनिल कुमार, मुख्य सचिव और प्रभावित क्षेत्रों के जिला कलेक्टरों के साथ टेलीफोन पर चर्चा करते हुए व्यक्तिगत रूप से स्थिति की समीक्षा की।

उन्होंने निर्देश दिया कि आपदा प्रबंधन कार्यों का केंद्रीय समन्वय राजस्व मंत्री द्वारा किया जाए, जिन्होंने जिला कलेक्टरों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं और अन्य एजेंसियों को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है और जहां भी आवश्यकता हो, अतिरिक्त एनडीआरएफ टीमों को तैनात किया जा रहा है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे घायलों के लिए सर्वोत्तम संभव उपचार सुनिश्चित करें, पुनर्वास उपायों में तेजी लाएं और राहत कार्यों को मजबूत करें।

राजस्व मंत्री आंध्र प्रदेश के अनिल कुमार ने कहा कि पथानामथिट्टा में अचानक आई बाढ़ 330 मिमी से अधिक की असाधारण रूप से भारी बारिश के कारण हुई थी और उन्होंने स्थिति को असाधारण गति से विकसित होने वाली स्थिति बताया।

उन्होंने कहा कि कोल्लम से पथानामथिट्टा के लिए अतिरिक्त बचाव नौकाएं भेजी जा रही हैं, जबकि दो राज्य मंत्री इडुक्की में राहत कार्यों की देखरेख कर रहे हैं।

मंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि पथानामथिट्टा से बाढ़ का पानी अलाप्पुझा की ओर बहने की आशंका है, जहां अधिकारियों ने पहले ही एहतियाती चेतावनी जारी कर दी है।

राजस्व मंत्री ने उल्लेख किया कि मौसम विशेषज्ञों ने वर्षा की मात्रा और तीव्रता को सामान्य पूर्वानुमान से परे बताया है।

बारिश के कमजोर पड़ने पर राहत व्यक्त करते हुए और स्थिति में सुधार की उम्मीद जगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार रानी में व्यापारियों को हुए नुकसान का आकलन करेगी और उचित सहायता प्रदान करेगी।

उन्होंने एक व्यापक पर्यावरणीय चिंता की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि केरल की कई नदियों की जल वहन क्षमता रेत और गाद के भारी जमाव के कारण काफी कम हो गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार नदी के चैनलों को बहाल करने और बाढ़ से बचाव के उपायों में सुधार के लिए दीर्घकालिक उपायों की जांच करेगी।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पथनमथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नदी तटों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने और अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया है।

--आईएएनएस

एसएचके/एएस