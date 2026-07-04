केरल: कोलकाता के पत्रकार ने पासपोर्ट समस्या के समाधान के बाद मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया

तिरुवनंतपुरम, 4 जुलाई (आईएएनएस)। वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व संपादक आर. राजगोपाल ने पासपोर्ट नवीनीकरण की लंबी प्रक्रिया के हल होने पर केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप को अपने जीवन के इस विशेष रूप से कठिन दौर में राहत का स्रोत बताया।

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केरल के मूल निवासी और अब कोलकाता में रहने वाले राजगोपाल पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के बाद प्रशासनिक गतिरोध में फंस गए थे।

उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई या कानूनी अयोग्यता न होने के बावजूद, कोलकाता से पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के प्रतिकूल आने के कारण प्रक्रिया रुकी हुई थी।

इस देरी से उनकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाने की उनकी योजना खतरे में पड़ गई थी, जिसके कारण अनुभवी पत्रकार को केरल सरकार से मदद मांगनी पड़ी।

उनकी याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सतीशन के कार्यालय ने संबंधित अधिकारियों से इस मामले पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि इस मामले की शीघ्र जांच की जाए ताकि पासपोर्ट नवीनीकरण आवेदन पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सके।

अब जब मामला सुलझ गया है और पासपोर्ट जारी हो गया है, ऐसे में राजगोपाल ने एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री और उनके कार्यालय के अधिकारियों को इस कठिन समय में दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है।

राजगोपाल ने लिखा कि आपके कार्यालय द्वारा दी गई त्वरित कार्रवाई से मुझे आश्वस्त हुआ कि मामले की निष्पक्ष सुनवाई होगी और उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री और उनकी टीम द्वारा दिखाई गई चिंता के लिए वे अत्यंत आभारी हैं।

उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने सार्वजनिक संस्थानों की जवाबदेही में उनके विश्वास को और मजबूत किया है और यह भी कहा कि किसी भी नागरिक को अप्रत्याशित प्रशासनिक बाधा का सामना करने पर यह जानकर बेहद राहत मिलती है कि मुख्यमंत्री कार्यालय सहानुभूतिपूर्वक सुनने और संवेदनशीलता से कार्रवाई करने के लिए तत्पर है।

राजगोपाल ने यह आशा भी व्यक्त की कि सहायता चाहने वाले प्रत्येक केरलवासी को यही जवाबदेही मिलती रहेगी, और कहा कि इस तरह के हस्तक्षेप लोकतांत्रिक शासन में जनता के विश्वास को मजबूत करते हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि सरकारें जनता की सेवा के लिए ही बनी हैं।

--आईएएनएस

एमएस/