केरल के सीएम वीडी सतीशन की पुस्तक की बढ़ी मांग, जल्द अंग्रेजी में आएगी किताब

तिरुवनंतपुरम, 21 जून (आईएएनएस)। केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन की मलयालम पुस्तक 'आदम नी एविडे आकुन्नु?' का अंग्रेजी संस्करण अब पाठकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। मलयालम संस्करण की जबरदस्त सफलता के बाद इसकी अंग्रेजी प्रति का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। पुस्तक के प्रकाशन के कुछ ही हफ्तों के भीतर इसकी 10,000 से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं।

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यह पुस्तक सतीशन द्वारा विपक्ष के नेता रहते हुए विभिन्न ईसाई चर्च कार्यक्रमों में दिए गए भाषणों का संकलन है। प्रकाशक को उम्मीद है कि अगले महीने आने वाला अंग्रेजी संस्करण इस पुस्तक को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचाएगा।

डी.सी. बुक्स द्वारा 8 मई को प्रकाशित यह पुस्तक ऐसे समय बाजार में आई थी, जब कांग्रेस नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने विधानसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज कर वाम मोर्चा सरकार के 10 साल के शासन का अंत किया था।

पुस्तक के प्रकाशन के समय कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज थीं। सतीशन के अलावा वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला और एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी संभावित दावेदारों में शामिल थे। कई दौर की चर्चाओं के बाद सतीशन को मुख्यमंत्री चुना गया।

मुख्यमंत्री बनने के बाद विधानसभा में उनके हस्तक्षेप और मीडिया से संवाद करने की शैली ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। माना जा रहा है कि इसी बढ़ती लोकप्रियता का असर उनकी पुस्तक की बिक्री पर भी पड़ा है।

पुस्तक के संपादक और सतीशन के मीडिया सचिव रॉय मैथ्यू ने बताया कि पुस्तक को पाठकों से बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

उन्होंने कहा, “प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक रही है। अब तक 10,000 से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। अगले महीने आने वाला अंग्रेजी संस्करण इसे और व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचा सकता है।”

डी.सी. बुक्स के प्रमुख रवि डी.सी. के अनुसार, उनके स्टोर्स के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 250 प्रतियां बिक रही हैं और पाठकों से लगातार अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। जुलाई में आने वाले अंग्रेजी संस्करण को लेकर भी काफी उत्साह है।

32 अध्यायों वाली इस पुस्तक में विभिन्न चर्चों द्वारा आयोजित करीब 250 कार्यक्रमों में सतीशन के दिए गए भाषण शामिल हैं। पुस्तक की भूमिका महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. साइरिएक थॉमस ने लिखी है।

पुस्तक का शीर्षक उस भाषण से लिया गया है, जो सतीशन ने कार्डिनल-नामित आर्चबिशप मार जॉर्ज जैकब कूवाकाड के गृह पैरिश द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में दिया था। 'आदम नी एविडे आकुन्नु?' शीर्षक वाला यह भाषण सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था।

पुस्तक में शामिल एक अन्य चर्चित भाषण जनवरी 2023 में इंडिया पेंटेकोस्टल चर्च के कुंबनाड सम्मेलन में दिया गया था, जिसका विषय था “आपका राज्य आए।"

अंग्रेजी संस्करण के प्रकाशन के साथ यह पुस्तक एक बार फिर चर्चा में है और इसे मुख्यमंत्री सतीशन के प्रति बढ़ती जन रुचि का एक और संकेत माना जा रहा है।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम