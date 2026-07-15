केरल के नशा विरोधी अभियान को तमिलनाडु का पूरा समर्थन, सीमा पर निगरानी बढ़ाने का भरोसा

चेन्नई, 15 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को पड़ोसी राज्य केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला के साथ हुई बैठक के बाद नशीले पदार्थों के खिलाफ केरल सरकार के तेज किए गए अभियान में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया।

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इस बैठक का मुख्य मकसद नशीले पदार्थों की तस्करी और वितरण को रोकने के लिए राज्यों, खासकर केरल-तमिलनाडु बॉर्डर पर, के बीच तालमेल को मजबूत करना था।

बातचीत के बाद पत्रकारों से बात करते हुए चेन्निथला ने कहा कि मुख्यमंत्री संगठित ड्रग नेटवर्क को खत्म करने और राज्यों की सीमाओं के पार नशीले पदार्थों की आवाजाही को रोकने के लिए केरल के साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं।

मंत्री के अनुसार, विजय ने केरल आने और राज्य के ड्रग-विरोधी जागरूकता अभियान में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है।

चेन्निथला ने कहा कि मुख्यमंत्री की भागीदारी से छात्रों और युवाओं के बीच जागरूकता फैलाने में मदद मिलेगी, जो संगठित ड्रग सिंडिकेट के निशाने पर आते जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मलयालम अभिनेता मोहनलाल राज्य के ड्रग-विरोधी अभियान के लिए केरल के एंबेसडर के तौर पर काम कर रहे हैं और इस बात पर जोर दिया कि नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में राजनीतिक नेताओं, शिक्षण संस्थानों, कानून लागू करने वाली एजेंसियों और आम जनता की भागीदारी जरूरी है।

साझा रणनीति के तहत ड्रग्स की आवाजाही को रोकने और राज्यों के बीच तस्करी के रास्तों को खत्म करने के लिए तमिलनाडु-केरल बॉर्डर पर सुरक्षा मजबूत की जाएगी।

चेन्निथला ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) की एक बैठक हुई थी, जिसमें नशीले पदार्थों के खिलाफ एक संयुक्त कार्य योजना तैयार की गई थी।

केरल के ड्रग-विरोधी अभियान, जिसका नाम 'ऑपरेशन तूफान' है, को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला है और यह एक जन-आंदोलन बन गया है। उन्होंने बताया कि इस पहल को राज्य भर में चल रहे ड्रग तस्करी नेटवर्क की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के मकसद से शुरू किया गया था।

अब तक हुई प्रगति पर प्रकाश डालते हुए चेन्निथला ने कहा कि प्रवर्तन एजेंसियों ने 'ऑपरेशन तूफान' के तहत की गई छापेमारी में लगभग 70 करोड़ रुपए मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। उन्होंने कहा कि केरल पुलिस ने खुफिया जानकारी साझा करने, संयुक्त अभियान चलाने और प्रवर्तन के समन्वित उपायों को मजबूत करने के लिए पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ बातचीत शुरू कर दी है।

इस बात पर जोर देते हुए कि ड्रग्स की समस्या से कोई एक राज्य अकेले नहीं निपट सकता, उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच सप्लाई चेन को तोड़ने और युवाओं को ड्रग्स की लत का शिकार होने से बचाने के लिए दक्षिणी राज्यों के बीच लगातार सहयोग जरूरी है। उन्होंने भरोसा जताया कि केरल और तमिलनाडु के बीच सहयोग से इस क्षेत्र में नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई काफी मजबूत होगी।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी