केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट, कोझिकोड में बंद किए गए शैक्षणिक संस्थान

तिरुवनंतपुरम, 1 अगस्त (आईएएनएस)। केरल में शनिवार को भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 जुलाई और 1 अगस्त 2026 को केरल और लक्षद्वीप में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। इसके मद्देनजर कोझिकोड जिले के पहाड़ी इलाकों में सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित की गई है।

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मौसम विभाग के अनुसार, केरल के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। यहां 24 घंटे में 7 सेमी से 11 सेमी तक भारी बारिश और 12 सेमी से 20 सेमी तक अति भारी बारिश हो सकती है। 2 अगस्त को केरल में कुछ जगहों पर 7 से 11 सेमी बारिश और लक्षद्वीप में 31 जुलाई व 1 अगस्त को भारी बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 31 जुलाई सुबह 8:30 बजे से 1 अगस्त सुबह 5:30 बजे तक केरल में कई जगहों पर 60 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई।

पथानमथिट्टा रीजन के लाहा में 236 मिमी, वेंकुरिंजी में 198.5 मिमी और रन्नी चेथक्कल में 182.5 मिमी बारिश हुई। एर्नाकुलम क्षेत्र के नेरियामंगलम में 171.5 मिमी और कूथट्टुकुलम में 114.0 मिमी बारिश दर्ज की गई। तिरुवनंतपुरम के पालोडे में 148.5 मिमी और थट्टाथुमाला में 92.0 मिमी दर्ज हुई। इसके अलावा, कोल्लम के पुनालुर में 119.0 मिमी, तेनमला में 69.0 मिमी, कन्नूर के अय्यनकुन्नु में 95.0 मिमी, चेंबेरी में 88.0 मिमी हुई।

वहीं, कोझिकोड की कलेक्टर एमएस माधविकुट्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों, खासकर पहाड़ी इलाकों में रहने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इस वजह से एक अगस्त को शिक्षण संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी गई है।"

हालांकि, पीएससी परीक्षाएं और यूनिवर्सिटी परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऑनलाइन क्लास पर छुट्टी का कोई असर नहीं पड़ेगा।

--आईएएनएस

डीसीएच/