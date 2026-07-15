केरल भाजपा फंड घोटाले पर अभी तक नहीं मिली कोई शिकायत: सीएम वीडी सतीशन

तिरुवनंतपुरम, 15 जुलाई (आईएएनएस)। केरल के सीएम वीडी सतीशन ने बुधवार को कहा कि कथित भाजपा चुनावी फंड के दुरुपयोग मामले में राज्य सरकार को अभी तक कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने संकेत दिया कि इस मामले में आगे की कार्रवाई तभी संभव होगी जब कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई जाएगी।

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कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "राज्य सरकार या उसके किसी विभाग को इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसकी जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।"

यह बयान ऐसे समय आया है जब केरल भाजपा के चुनावी खर्च में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है।

हाल के दिनों में कुछ कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई हैं, जिनमें चुनाव प्रचार सामग्री की खरीद से जुड़े मामलों में पार्टी पदाधिकारियों को कमीशन दिए जाने के आरोप लगाए गए हैं।

इस सप्ताह सामने आई एक नई ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर एक कंपनी प्रतिनिधि यह दावा करता हुआ सुनाई देता है कि झंडे और बैनरों का पूरा भुगतान होने से पहले ही एक भाजपा नेता को 31 लाख रुपए का भुगतान किया गया था।

प्रतिनिधि ने यह भी आरोप लगाया कि समझौते के तहत बकाया 4.65 लाख रुपए की राशि वसूलने के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन संबंधित लोगों की ओर से कोई जवाब नहीं मिला।

इससे पहले भी आरोप लगाए गए थे कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराए गए चुनावी झंडों और बैनरों को स्थानीय स्तर पर बेच दिया गया। साथ ही, चुनाव प्रचार सामग्री के ठेके कथित तौर पर कुछ पसंदीदा निजी कंपनियों को अधिक दरों पर दिए गए और बदले में कमीशन लिया गया।

इसके अलावा, चुनाव प्रचार के दौरान तिरुवनंतपुरम के एक लग्जरी होटल में पार्टी फंड से बड़ी संख्या में कमरे बुक कराने को लेकर भी अलग आरोप लगाए गए हैं।

इन आरोपों को लेकर केरल भाजपा के कुछ नेताओं ने भी राज्य नेतृत्व की आलोचना की है। असंतुष्ट नेताओं का आरोप है कि कई जिलों में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं के दावों के बावजूद पार्टी नेतृत्व इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है।

इस बीच, केरल भाजपा नेतृत्व जल्द ही इन आरोपों की समीक्षा कर सकता है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी