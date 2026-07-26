कारगिल विजय दिवस पर सूरत में 100 फीट ऊंचे तिरंगे को दी गई सलामी

सूरत, 26 जुलाई (आईएएनएस)। रविवार को गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी की अगुवाई में सूरत के मोटा वराछा इलाके के राम चौक पर कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम के दौरान 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया।

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कारगिल विजय दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में जन-प्रतिनिधि, स्थानीय नेता, छात्र और आम लोग एक साथ आए, ताकि 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जा सके।

सुदामा चौक के पास राम चौक पर लगाया गया 100 फुट ऊंचा तिरंगा, मोटा वराछा इलाके में एक स्थायी पहचान (लैंडमार्क) बन गया है।

सभा को संबोधित करते हुए संघवी ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज का लगाया जाना सिर्फ एक ढांचा खड़ा करने से कहीं ज्यादा है। यह देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और साहस के मूल्यों को दर्शाता है।

उन्होंने कहा, "यह सिर्फ झंडा फहराना नहीं है, बल्कि देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, वीरता और गौरवशाली भारत में अटूट विश्वास का जीवंत प्रतीक है। यह ऐतिहासिक पहल पूरे इलाके के लिए गर्व का क्षण बन गई है और आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति की भावना से प्रेरित करती रहेगी।"

कारगिल विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम में शामिल लोगों को बधाई देते हुए संघवी ने कहा कि उन्हें नागरिकों, छात्रों और परिवारों को एक साथ देखकर खुशी हुई, जो राष्ट्रीय गौरव के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने।

ध्वजारोहण समारोह के बाद हर्ष संघवी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने अखंड भारत के निर्माता सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया।

इसके बाद कारगिल युद्ध के दौरान देश के शहीद सैनिकों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनाए रखने और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का सामूहिक संकल्प भी लिया।

इस संकल्प के जरिए लोगों से राम चौक पर तिरंगे का सम्मान बढ़ाने और देश का गौरव बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया गया।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया के साथ-साथ स्थानीय निवासी और छात्र भी मौजूद थे।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी