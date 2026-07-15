कामदुनी पीड़िता परिवार ने सीएम सुवेंदु अधिकारी से 2013 केस की फाइल दोबारा खोलने की अपील की

कोलकाता, 15 जुलाई (आईएएनएस)। कामदुनी मामले की पीड़िता के परिवार और दोस्तों ने बुधवार को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से मिलकर कामदुनी केस की फाइल फिर से खोलने की गुजारिश की। घटना की शुरुआत से ही न्याय की मांग को लेकर आवाज उठाने वाली मौसमी कयाल और टुम्पा कयाल ने बुधवार को सीएम से मिलकर अपनी यह मांग रखी।

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ध्यान देने वाली यह बात है कि राज्य में राजनीतिक बदलाव के बाद मौजूदा भाजपा सरकार ने 'जनता दरबार' शुरू किया है। इस खास कार्यक्रम का मकसद आम लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सीधे सुनना और उनका समाधान खोजना है।

नियम के तौर पर यह दरबार हर सप्ताह एक तय दिन पर कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में स्थित राज्य भाजपा कार्यालय में आयोजित किया जाता है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी खुद वहां मौजूद रहते हैं और आम लोगों से बातचीत करते हैं।

बुधवार को कामदुनी पीड़िता का परिवार और इस मामले में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाली दो जानी-मानी हस्तियां, तुम्पा कयाल और मौसमी कयाल, भाजपा राज्य कार्यालय पहुंचीं। उनके हाथों में एक फाइल थी जिस पर 'कामदुनी केस फाइल' लिखा था।

बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कामदुनी केस फाइल को फिर से खोलने का अनुरोध किया। पता चला है कि उन्हें इस मामले में न्याय दिलाने का भरोसा दिया गया है।

पीड़िता की सहेलियों, मौसमी कयाल और तुम्पा कयाल, ने मीडिया से बात की।

मौसमी कयाल ने कहा, "पिछली सरकार के दौरान फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन दोषियों को रिहा कर दिया गया। आज, हम जनता की अदालत में कामदुनी फाइल को फिर से खोलने की मांग लेकर आए हैं। हमें फिर से न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि पिछली सरकार ने हमें न्याय नहीं दिया। पीड़िता का परिवार, तुम्पा कयाल, मैं और हम सभी न्याय पाने की गुहार लेकर जनता की अदालत में आए हैं।"

तुम्पा कयाल ने कहा, "हमारी कई मांगें हैं। हम अपने मुख्यमंत्री से जितना हो सके अपील करेंगे, क्योंकि हमें मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है। उन्होंने बारुईपुर में घोषणा की थी कि वह कामदुनी मामले में कानूनी सहायता प्रदान करेंगे और सरकारी वकील के साथ कामदुनी मामले को फिर से खोलेंगे। पिछली सरकार ने कामदुनी के दोषियों को बरी करने के लिए 14 सरकारी वकीलों का तबादला कर दिया था। उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज हम इसी अनुरोध के साथ मुख्यमंत्री के पास आए हैं।"

7 जून 2013 को उत्तर 24 परगना जिले के कामदुनी की रहने वाली 20 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप और हत्या की घटना हुई थी। 2016 में सेशंस कोर्ट ने छह आरोपियों में से दो को मौत की सजा और चार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन सभी की सजा कम कर दी। 6 अक्टूबर, 2023 को दिए गए अपने फैसले में, कलकत्ता हाई कोर्ट ने दो दोषियों, सैफुल अली और अंसार अली, की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया।

दूसरी ओर, निचली अदालत ने अमीन अली, अमीनुल इस्लाम, भोला नस्कर और इनामुल हक को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने उनकी सजा घटाकर सात साल कर दी। हाई कोर्ट ने उन्हें 10,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत भी दे दी, क्योंकि वे 10 साल जेल में बिता चुके थे। हालांकि, बाद में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी