कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए से अधिक की कमी, लोगों ने सरकार को कहा धन्यवाद

नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने शनिवार को प्रमुख शहरों में 19-किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए से अधिक की कटौती की। इससे रेस्तरां, होटल और खाना पकाने के लिए इस ईंधन पर निर्भर अन्य कमर्शियल प्रतिष्ठानों को राहत मिली है।
दिल्ली और कोलकाता में 19-किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए से अधिक की कमी की गई है। 1 अगस्त से लागू हुई इस नई दर के तहत, दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 202 रुपए और कोलकाता में 209 रुपए कम हो गई है।
कीमत में कटौती के बाद आज से दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,728 रुपए हो गई है। वहीं, कोलकाता में सिलेंडर की नई कीमत 2,872.50 रुपए है।
हालांकि, यह कटौती सिर्फ कमर्शियल एलपीजी इस्तेमाल करने वालों के लिए है। 14.2-किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
इससे पहले, 1 जुलाई को कंपनियों ने प्रमुख शहरों में 19-किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 183.5 रुपए तक की कटौती की थी। कीमतों में यह कटौती ऐसे समय में की गई, जब पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी देखी गई थी।
फिलहाल, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती के लिए कई लोगों ने सरकार को धन्यवाद दिया है। दिल्ली के वसंत कुंज में चाय की दुकान चलाने वाले एक युवक ने कहा कि आम आदमी 10 रुपए की ही चाय पी सकता है। गैस की कीमतें बढ़ने पर चाय के रेट 15 रुपए किए गए थे। अभी कटौती के बाद यह उम्मीद है कि एक आम आदमी को 10 रुपए में फिर से चाय मिल पाए।
वहीं, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के एक व्यापारी ने कहा, "सरकार ने कीमत में 192 रुपए की कमी की है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में कीमतें और कम होंगी। अगर ऐसा होता है, तो और अधिक ग्राहक आ सकते हैं। पहले, जब एलपीजी की कीमतें बढ़ी थीं, तो लागत बढ़ने की वजह से हमें अपनी मिठाइयों के दाम भी बढ़ाने पड़े थे।"