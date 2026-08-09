कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से मिले पीएम मोदी, बोले-खिलाड़ियों की सफलता युवाओं को करेगी प्रेरित

नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रमंडल खेल 2026 (कॉमनवेल्थ गेम्स 2026) में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली स्थित 7, लोक कल्याण मार्ग पर पदक विजेताओं का स्वागत किया और खेलों में उनके अनुभवों के बारे में बातचीत की।

Read More

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, ''कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के हमारे शानदार पदक विजेताओं की मेजबानी कर खुशी हुई। खेलों के उनके अनुभवों के बारे में सुना। इन सभी खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।''

इससे पहले प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए लिखा, ''जो खेलेगा, वो खिलेगा। हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाइए। भारत माता की जय!''

प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्केबाजी, जूडो, एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को विशेष रूप से बधाई दी। ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया।

यह उपलब्धि इसलिए भी खास रही क्योंकि इस बार खेलों के कार्यक्रम में कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और शूटिंग जैसे कई पदक दिलाने वाले खेल शामिल नहीं थे।

भारतीय मुक्केबाजी दल ने ग्लासगो में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में प्रीति पवार (54 किग्रा), जैस्मीन लांबोरिया (57 किग्रा), साक्षी चौधरी (51 किग्रा), प्रिया घांघस (60 किग्रा), अरुंधति चौधरी (70 किग्रा), सचिन सिवाच (60 किग्रा) और अंकुश पंघाल (80 किग्रा) शामिल रहे। वहीं जादूमणि सिंह, लवलीना बोरगोहेन और नरेंद्र बेरवाल ने रजत पदक अपने नाम किए।

स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज साक्षी चौधरी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात को यादगार बताते हुए कहा कि सभी खिलाड़ियों के लिए यह गौरव का क्षण था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बेहद विनम्र हैं और उनसे मिलकर सभी खिलाड़ी बहुत खुश हुए। भारतीय जूडो टीम ने भी राष्ट्रमंडल खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत ने 12 जूडो स्पर्धाओं में हिस्सा लेकर दो स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीता।

अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने इतिहास रचते हुए भारत को जूडो में पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया। अस्मिता राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला जूडोका बनीं, जबकि हर्ष सिंह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष जूडोका बने। भारतीय एथलेटिक्स दल ने प्रतियोगिता में 10 पदक जीते, जिनमें 5 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल रहे।

एथलीट गुलवीर सिंह ने इतिहास रचते हुए एक ही राष्ट्रमंडल खेलों में दो व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एवं फील्ड खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत और 5,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता।

प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों से कहा कि उनकी उपलब्धियां देश के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी और भारत को वैश्विक खेल मंच पर नई पहचान दिलाएंगी।

--आईएएनएस

एएमटी/पीएम