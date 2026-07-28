कोलकाता पुलिस ने कोकीन के साथ तीन ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार

कोलकाता, 28 जुलाई (आईएएनएस)। पुलिस ने कोलकाता के काराया इलाके से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित ड्रग कोकीन बरामद की है। इस मामले में तीन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, शहर के अलग-अलग इलाकों में होने वाली रेव पार्टियों के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी ड्रग्स की तस्करी की जा रही थी। इनमें कोकीन की सबसे ज्यादा मांग बताई जा रही है।

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पुलिस ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि काराया इलाके की अहिरिपुकुर रोड पर विदेशी ड्रग तस्करों ने अपना ठिकाना बना रखा है।

कड़ेया पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को उस अड्डे पर छापा मारा और 10 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत की 104 ग्राम कोकीन बरामद की।

पुलिस ने अज़हरुद्दीन खान, मोहम्मद अशफ़ाक और लटाफ़त खान नाम के तीन ड्रग तस्करों को मौके से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस जांच में पता चला है कि इस ड्रग तस्करी के पीछे इसी गैंग के एजेंटों का हाथ है। ये लोग डार्क वेब के जरिए विदेशी ड्रग तस्करों से संपर्क करते थे। इसके बाद ड्रग्स को कूरियर या कैरियर के माध्यम से कोलकाता पहुंचाया जाता था।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी विदेशी कोकीन को छोटे-छोटे पैकेट में रेव पार्टियों तक पहुंचाने का काम करते थे। वे इसे सीधे नशा करने वाले लोगों या एजेंटों के जरिए बेचते थे। पुलिस के मुताबिक, कोकीन एक महंगी ड्रग है और इसकी कुछ ग्राम मात्रा के लिए भी लोगों को बड़ी रकम चुकानी पड़ती है।

पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही, इस मामले से जुड़े एजेंटों और ड्रग खरीदने वाले लोगों की भी तलाश की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कोकीन कोलकाता तक कैसे पहुंची और एयरपोर्ट की जांच के दौरान इसका पता क्यों नहीं चल सका।

गौरतलब है कि इसी महीने की शुरुआत में कोलकाता में थाईलैंड की दो महिलाओं को प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। वे पर्यटक बनकर शहर आई थीं, लेकिन जांच में पता चला कि उनका असली मकसद नशीले पदार्थों की तस्करी करना था।

कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर इलाके से बैंकॉक की रहने वाली दो महिलाओं को प्रतिबंधित ड्रग एक्स्टसी रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, दोनों महिलाएं टूरिस्ट वीजा पर बैंकॉक से कोलकाता आई थीं और यहां ड्रग्स की तस्करी करने की योजना बना रही थीं।

इस बीच, सोमवार को ड्रग तस्करी पर रोक लगाने के मुद्दे को लेकर कोलकाता पुलिस समेत 20 जांच एजेंसियों की एक बैठक हुई।

इस बैठक में कोलकाता पुलिस की ओर से पुलिस कमिश्नर, अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। बैठक का आयोजन लालबाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय में किया गया था।

नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के मुद्दे पर यह बैठक हर महीने आयोजित की जाती है। इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अलावा कस्टम्स विभाग, एक्साइज विभाग, डीआरआई, स्वास्थ्य विभाग और कई अन्य जांच एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल हुए।

पिछले एक महीने में सभी जांच एजेंसियों द्वारा जब्त की गई ड्रग्स और गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या पर चर्चा की गई। साथ ही, ड्रग तस्करी और तस्करों से जुड़ी जानकारियों का भी आपस में आदान-प्रदान किया गया।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम