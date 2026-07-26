कोलकाता: नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में तीन और आरोपी गिरफ्तार

कोलकाता, 26 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों और पत्रकारों पर हुए हमलों और हिंसा के सिलसिले में तीन और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस 11 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी।

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अधिकारियों ने रविवार को बताया कि कोलकाता पुलिस ने देर रात कार्रवाई की और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों की पहचान शाहबाज खान, शेख मुहम्मद सलमान हुसैन और मुहम्मद जहीरुद्दीन के तौर पर हुई है।

पुलिस ने अब तक रैली के दौरान हिंसा में शामिल 70 लोगों की पहचान की है। 24 जुलाई को यह रैली कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के अलावा विभिन्न वामपंथी दलों के छात्र और युवा संगठनों ने मिलकर आयोजित की थी। इस घटना के सिलसिले में सात एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें शहर की पुलिस की ओर से दर्ज किया गया एक 'सुओ मोटो' मामला भी शामिल है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अब तक गिरफ्तार किए गए 14 लोगों में से कोई भी छात्र नहीं है और न ही उनका नीट परीक्षा के नतीजों से कोई संबंध है। अधिकारियों का दावा है कि आरोपी प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने और कानून लागू करने वाले कर्मियों को उकसाने में शामिल थे।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को विधानसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों और मीडियाकर्मियों पर हमले के लिए कोलकाता के राजाबाजार, किडरपोर, पार्क सर्कस, गार्डन रीच और इकबालपुर जैसे कई इलाकों के असामाजिक तत्व जिम्मेदार थे। उन्होंने दावा किया कि उनका मकसद पुलिस को बल प्रयोग के लिए उकसाना था, ताकि तनाव बढ़ सके।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नए बने 'पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम, 2026' के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस कानून में असामाजिक और हिंसक गतिविधियों के खिलाफ सख्त उपायों का प्रावधान है।

--आईएएनएस

डीसीएच/