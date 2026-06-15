कोलकाता: गिरफ्तारी वारंट के बाद अभिषेक बनर्जी के सहायक सुमित रॉय ने हाईकोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत

कोलकाता, 15 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले की एक अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सुमित रॉय ने अपने वकील के जरिए कलकत्ता हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है।

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फिलहाल फरार चल रहे रॉय की तलाश साल्बोनी पुलिस स्टेशन की पुलिस कर रही है। उनके खिलाफ इसी जिले में जमीन हड़पने के एक मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी।

पुलिस ने कुछ दिन पहले जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में मेदिनीपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सुजॉय हाजरा को गिरफ्तार किया था। वह अभी भी पुलिस हिरासत में हैं। हालांकि, यह साफ नहीं है कि सुमित रॉय उस मामले में शामिल हैं या नहीं।

सुमित रॉय के वकील सब्यसाची बंदोपाध्याय ने सोमवार को जस्टिस जय सेनगुप्ता की सिंगल-जज बेंच के सामने अग्रिम जमानत की अर्जी पेश की। बेंच ने याचिका दाखिल करने की मंजूरी दे दी। हालांकि, अभी तक फास्ट-ट्रैक सुनवाई की अर्जी स्वीकार नहीं की गई है। यह अभी साफ नहीं है कि मामले की पहली सुनवाई कब होगी।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का एक बड़ा धड़ा, जो हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पार्टी की करारी हार के लिए अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार मानता है, उसने सुमित रॉय पर भी भ्रष्टाचार से जुड़े उन सभी मामलों में अहम कड़ी होने का आरोप लगाया है जिनमें उनके बॉस का नाम सामने आया है।

टीएमसी के सस्पेंड किए गए प्रवक्ता रिजु दत्ता ने मीडिया से कहा था कि सुमित रॉय की गिरफ्तारी से तृणमूल कांग्रेस में कई बड़े नेताओं पर गाज गिर सकती है। दत्ता ने मौजूदा हालात में सुमित रॉय की जान को खतरा होने की आशंका भी जताई थी।

हाल ही में, साल्बोनी पुलिस स्टेशन, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (सीएपीएफ) और कोलकाता पुलिस की एक संयुक्त टीम ने रॉय की तलाश में दक्षिण कोलकाता के कालीघाट रोड स्थित अभिषेक बनर्जी के घर पर लंबी छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया था। पता चला है कि अभिषेक बनर्जी के घर पर छापेमारी और तलाशी का अभियान तब चलाया गया, जब उस इलाके में रॉय का मोबाइल फोन ट्रैक किया गया।

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम