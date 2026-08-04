कांग्रेस सांसदों ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति पर उठाए सवाल, कहा-सदन में आकर देना होगा बयान

नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस)। संसद के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को कांग्रेस सांसदों ने छात्रों की समस्याओं, संसद की कार्यवाही को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं। आज छात्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पढ़ाई पूरी करने और योग्य होने के बावजूद उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी छात्रों की समस्याएं सुनेंगे तथा रोजगार और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे।

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कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाया कि सांसदों का रास्ता रोका गया और उनके साथ धक्कामुक्की की गई। उन्होंने कहा कि संसद किसी एक राजनीतिक दल का कार्यालय नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्थान है। विपक्ष के विरोध को रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है।

कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने संसद की कार्यवाही बाधित होने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में छात्रों से जुड़े मुद्दों, जिनमें नीट और अन्य विषय शामिल हैं। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने अब तक सदन में आकर विपक्ष की चिंताओं का जवाब नहीं दिया, जिससे गतिरोध और बढ़ा है।

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत को मिलने पर खुशी जताई, लेकिन मांग की कि खेलों की मेजबानी हरियाणा को दी जाए। उन्होंने कहा कि यदि खेल अवसंरचना पर होने वाला निवेश हरियाणा में किया जाए तो इससे देश को अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि राज्य के खिलाड़ियों का अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन रहा है।

उन्होंने दावा किया कि एशियाई खेलों, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक में भारत के लिए बड़ी संख्या में पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं।

कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने संसद में हुई कथित लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले दिन से मांग कर रही है कि गृह मंत्री सदन में आकर स्पष्ट करें कि इस कार्रवाई का आदेश किसने दिया। उनका कहना था कि यदि सरकार इस मुद्दे पर सदन में बयान देती, तो संसद की कार्यवाही सामान्य रूप से चल सकती थी।

राजस्थान कांग्रेस की राजनीति पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद एच.सी. मीणा ने कहा कि पार्टी में हर नेता का अपना महत्व और योगदान है। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के अनुभव की सराहना करते हुए कहा कि संगठन सभी नेताओं का सम्मान करता है और प्रदेश नेतृत्व के साथ मिलकर काम कर रहा है।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी