कांग्रेस ने त्रिपुरा के पूर्व डीजीपी की मौत की हाई कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग दोहराई

अगरतला, 27 जुलाई (आईएएनएस)। कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य और त्रिपुरा के पूर्व मंत्री सुदीप रॉय बर्मन ने रविवार को पार्टी की उस मांग को फिर से दोहराया, जिसमें सेवारत पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग की 'रहस्यमय' मौत के आसपास की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए त्रिपुरा हाई कोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की गई थी।

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त्रिपुरा कैडर के 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी अनुराग का शव 20 जुलाई को अगरतला स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय में उनके आधिकारिक कक्ष से जुड़े वॉशरूम में रहस्यमय परिस्थितियों में मिला था।

24 जुलाई को त्रिपुरा पुलिस ने पूर्व डीजीपी की 'रहस्यमय' मौत की जांच के लिए पश्चिम त्रिपुरा के पुलिस अधीक्षक नमित पाठक के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम का गठन किया।

अनुराग की मौत को महज आत्महत्या नहीं बल्कि एक गहरी साजिश बताते हुए कांग्रेस विधायक रॉय बर्मन ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में न्यायिक जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया।

मीडिया को संबोधित करते हुए रॉय बर्मन ने पूछा कि उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच का आदेश देने में क्या समस्या है? अगर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो उसे ऐसी जांच का आदेश देने में संकोच नहीं करना चाहिए।

त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष कुमार साहा और वरिष्ठ पार्टी नेता प्रशांत सेन चौधरी के साथ उपस्थित पूर्व त्रिपुरा मंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार मौत से जुड़े वास्तविक तथ्यों और परिस्थितियों को दबाने के लिए न्यायिक जांच का आदेश देने में आनाकानी कर रही है।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार मौत के मूल तथ्यों और कारणों को दबाने के लिए न्यायिक जांच कराने से आनाकानी कर रही है।

पूर्व मंत्री ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय से मामले का स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह करते हुए कहा कि हाल के दिनों में कई गंभीर घटनाओं के बावजूद न्यायालय ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया है।

रॉय बर्मन ने आगे कहा कि त्रिपुरा के पुलिस प्रमुख की रहस्यमय मौत कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राज्य के सबसे वरिष्ठ, ईमानदार, निष्ठावान, समर्पित और ऊर्जावान पुलिस अधिकारी की मृत्यु न केवल त्रिपुरा बल्कि पूरे देश के लिए अत्यंत चिंता का विषय है।

पूर्व मंत्री ने मौत के हालात को बेहद संदिग्ध बताते हुए कहा कि हमारा मानना ​​है कि यह हत्या का मामला है। राज्य की जनता, पुलिसकर्मी और अन्य सरकारी अधिकारी, सेवारत डीजीपी अनुराग की मौत के पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं। अगर मुख्यमंत्री माणिक साहा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार इतने गंभीर मामले को दबाती है, तो उस पर सवाल उठना लाजिमी है।

--आईएएनएस

एमएस/