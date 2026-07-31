कैबिनेट ने खेलो इंडिया स्कीम को नया रूप देने और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को ज्यादा मदद की मंजूरी दी

नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपये के कुल खर्च के साथ खेलो इंडिया स्कीम को बढ़ाने और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एएनएसएफ) को ज्यादा मदद देने को मंजूरी दी है। इससे युवाओं के विकास और देश बनाने के लिए खेलों की ताकत का इस्तेमाल करने के सरकार के वादे को फिर से सुनिश्चित किया गया है।

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आजादी के बाद से यह देश का सबसे बड़ा खेल विकास कार्यक्रम है। खेलों के प्रति देश के युवाओं की उम्मीदों को काफी बढ़ावा मिला है और आने वाले दशक में इसका बड़ा बदलाव लाने वाला परिणाम दिखेगा।

सरकार द्वारा मंजूर किया गया खर्च पिछली खेलो इंडिया स्कीम से लगभग आठ गुना है, जो खेलों को युवाओं के विकास, देश बनाने और भारत को एक वैश्विक खेल ताकत के तौर पर उभरने का आधार बनाने के सरकार के वादे को दिखाता है।

इस नई योजना को हर प्रतिभाशाली युवा भारतीय के लिए स्कूल के खेल के मैदानों और गांव के खेल के मैदानों से लेकर ओलंपिक पोडियम तक एक आसान रास्ता बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मकसद यह पक्का करना है कि कोई भी खेल प्रतिभा जगह, आर्थिक स्थिति या मौके की कमी की वजह से अनदेखा न रह जाए।

खेलो भारत नीति 2025 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के साथ, यह योजना खेल को शिक्षा, फिटनेस, तकनीक और हाई-परफॉर्मेंस प्रशिक्षण के साथ जोड़ती है, साथ ही भारत के लंबे समय के खेल लक्ष्यों के लिए एक मजबूत नींव रखती है, जिसमें 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स और देश की ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स की मेजबानी की कोशिश शामिल है।

पहली बार, युवा खिलाड़ियों को हर मंच पर सपोर्ट करने के लिए एक बड़ा एथलीट विकास का रास्ता बनाया गया है। इसमें प्रतिभाओं की पहचान और वैज्ञानिक प्रशिक्षण से लेकर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता और ओलंपिक की तैयारी तक शामिल है।

यह योजना देश भर में एक समावेशी खेल इकोसिस्टम बनाती है जिसमें नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (एनसीओईएस), खेलो इंडिया सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (केआईसीओईएस), साई ट्रेनिंग सेंटर्स (एसटीसीएस), खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमीज (केआईएएएस), खेलो इंडिया सेंटर्स (केआईसीएस) और आर्म्ड फोर्सेज की यूथ स्पोर्ट्स कंपनियां (वाईएससीएस) शामिल हैं। ये संस्थान मिलकर पूरे देश में विश्वस्तरीय कोचिंग, खेल विज्ञान सहायता और आधुनिक संरचना देंगे।

स्कूल में खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, सरकार ने दो नई पहल, खेलो इंडिया फीडर स्कूल्स और खेलो इंडिया उत्कृष्ट विद्यालय, शुरू की हैं, जो खेलों को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ जोड़ेंगे और प्रतिभाशाली बच्चों की जल्दी पहचान और योजनाबद्ध तरीके से उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।

इस योजना के तहत एक बड़ा सुधार मौजूदा खेलो इंडिया एथलीट कार्यक्रम के साथ-साथ इमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट श्रेणी बनाना है। इससे एथलीट विकास का स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम लगभग दस गुना बढ़ जाएगा, जिससे हजारों और युवा एथलीट पेशेवर कोचिंग, वैज्ञानिक सपोर्ट और लंबे समय तक मेंटरिंग के तहत आएंगे।

प्रतिभा पहचान विकास समितियों, क्षेत्रीय समितियों, प्रतिभा स्काउट्स, हाई परफॉर्मेंस निदेशक और हाई परफॉर्मेंस प्रबंधकों को शामिल करते हुए एक मजबूत देशव्यापी प्रतिभा पहचान फ्रेमवर्क पूरे देश में होनहार एथलीटों की लगातार पहचान और विकास सुनिश्चित करेगा।

यह योजना जमीनी स्तर की प्रतियोगिता से खेलो इंडिया और बाद में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) तक एक साफ प्रगति का रास्ता भी बनाती है, जिससे सक्षम एथलीटों को विश्व-स्तरीय ट्रेनिंग, अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर और सबसे ऊंचे स्तर पर पदक के लिए मुकाबला करने के लिए पूरा सहयोग मिल सके।

यह मानते हुए कि खेलों में बेहतरीन होना नियमित प्रतियोगिता पर निर्भर करता है, यह नई योजना भारत के घरेलू प्रतियोगिता इकोसिस्टम को काफी मजबूत करती है। यह युवा एथलीटों को लगातार प्रतियोगी अनुभव देने के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप के साथ-साथ स्कूल, विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय और खेल-खास लीग का सहयोग करती है।

महिला एथलीटों, पैरा-एथलीटों, देसी खेलों और शांति, सबको साथ लेकर चलने और सामुदायिक विकास के लिए खेलों को एक माध्यम के तौर पर इस्तेमाल करने के मौकों को बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है। यह योजना भारत में राष्ट्रीय खेल के आयोजन और बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी के लिए भी मदद देती है।

फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ाया जाएगा ताकि फिटनेस को एक देशव्यापी अभियान के तौर पर और खासकर युवाओं के बीच बढ़ावा दिया जा सके। कैंपेन सक्रिय जीवनशैली, खेलों में महिलाओं की भागीदारी, सीमा और दूर-दराज के इलाकों में पहुंच और नशे की लत के खिलाफ खेल-आधारित पहल को बढ़ावा देगा, जिससे खेलों को सामाजिक बदलाव के एक माध्यम के तौर पर मजबूत किया जा सकेगा।

यह मानते हुए कि एथलीट सिर्फ विश्व-स्तरीय सपोर्ट सिस्टम से ही अच्छा कर सकते हैं, सरकार नेशनल कोच एक्रेडिटेशन बोर्ड (एनसीएबी) बनाएगी ताकि कोचिंग क्वालिफिकेशन के पेशेवर मानक को बेहतर बनाया जा सके और देश भर में कोच और सपोर्ट स्टाफ की क्षमता को मजबूत किया जा सके।

इस योजना में एथलीट डेटाबेस, संरचना, प्रतियोगिता, कोचिंग स्त्रोत, प्रतिभा समीक्षा, फंडिंग और फिट इंडिया सहभागिता को एक साथ लाने वाला एक यूनिफाइड डिजिटल स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म भी शामिल है। यह प्लेटफॉर्म डेटा-आधारित योजनवा, पारदर्शी शासन और वैयक्तिकृत एथलीट विकास को मुमकिन बनाएगा।

सरकार खेल संरचना, प्रतिभा विकास और एथलीट सहयोग में निवेश, इनोवेशन और विशेषज्ञता का फायदा उठाने के लिए निजी अकादमी, कॉर्पोरेट पार्टनर और दूसरे संस्थानों के साथ सहयोग को और गहरा करेगी, जिससे सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की सहभागिता से चलने वाला एक सही मायने में राष्ट्रीय खेल इकोसिस्टम बनेगा।

नई खेलो इंडिया स्कीम को पूरा करने के लिए, सरकार ने 2026-31 के समय के लिए नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन स्कीम को मजबूत करने वाली एक स्कीम को भी मंजूरी दी है। यह स्कीम भारतीय एथलीटों और टीमों को कोचिंग, खेल विज्ञान, आधुनिक उपकरण, अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर, कोचिंग कैंप, विदेशी विशेषज्ञों को शामिल करने और बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए फंडिंग देकर सहयोग करेगी। यह दक्षिण के देशों के साथ खेल सहयोग को भी सपोर्ट करेगी और भारत के देसी खेलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करेगी।

नई खेलो इंडिया स्कीम भारत के खेल भविष्य में किए गए अब तक के सबसे बड़े निवेशों में से एक है। यह एक खेल योजना से कहीं ज्यादा, युवा भारतीयों को मौका, आत्मविश्वास और एक्सीलेंस देकर मजबूत बनाने का एक राष्ट्रीय लक्ष्य है।

विकसित भारत 2047 के विजन को देखते हुए इस योजना का लक्ष्य जमीनी प्रतिभाओं से वैश्विक खेल सफलता तक एक आसान रास्ता बनाकर फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देना और भारत के खेल इकोसिस्टम को मजबूत करते हुए देश को दुनिया के शीर्ष खेल राष्ट्रों में जगह दिलाना है।

--आईएएनएस

पीएके