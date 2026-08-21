8वीं से ग्रेजुएट्स तक को मौका: आईसीएसआईएल में अटेंडेंट सहित कई पदों पर वैकेंसी, वॉक-इन इंटरव्यू 24 अगस्त से

नई दिल्ली, 21 अगस्त (आईएएनएस)। इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड (आईसीएसआईएल) में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक खास मौका सामने आया है। दरअसल, आईसीएसआईएल ने अटेंडेंट सहित विभिन्न 12 पदों पर पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके रिक्तियों की घोषणा की है।

आईसीएसआईएल की ओर से जारी 12 रिक्तियों में डेटा एंट्री ऑपरेटर के 6, सेल्सपर्सन के 4 और अटेंडेंट के 2 पद शामिल हैं। इन सभी पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट पर चयनित कैंडिडेट्स को 937 रुपए प्रति दिन, सेल्सपर्सन को 862 रुपए प्रति दिन और अटेंडेंट को 710 रुपए प्रति दिन के हिसाब से वेतन दिए जाएंगे।

इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान/यूनिवर्सिटी से डेटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए ग्रेजुएशन या उसके बराबर की डिग्री और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास कंप्यूटर की बेसिक जानकारी जैसे एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड वगैरह में होनी चाहिए। सेल्सपर्सन के लिए 12वीं पास और सेल्स/रिटेल में 2 वर्ष का अनुभव। वहीं, अटेंडेंट पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स का 8वीं पास होना अनिवार्य है।

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु पोस्ट के अनुसार 40 से 45 वर्ष के बीच तय की गई है, जिसकी गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। वहीं, इंटरव्यू के दिन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जो 590 रुपए तय किया गया है।

वॉक-इन इंटरव्यू डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए 24 अगस्त को सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे के बीच 'इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड (आईसीएसआईएल), एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, पहली मंजिल, पोस्ट ऑफिस के ऊपर, इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली-110020' पते पर आयोजित किए जाएंगे। वहीं, सेल्सपर्सन और अटेंडेंट पदों के लिए वॉक-इन इंटरव्यू 25 अगस्त को तय समय और जगह पर ही आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में जो अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं, उन्हें समय से केंद्र पर पहुंचने के अलावा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए अपने साथ सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स की मूल और फोटोकॉपी को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।

--आईएएनएस

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