जेकेपीएससी भर्ती 2026: असिस्टेंट प्रोफेसर के 70 पदों पर नौकरी के लिए जल्दी करें आवेदन, 31 अगस्त अंतिम तिथि

श्रीनगर, 20 अगस्त (आईएएनएस)। शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े लोग नौकरी की बेहतर तलाश में जुटे हैं, उनके लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल, जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग (जेकेपीएससी) ने जम्मू-कश्मीर के उच्च शिक्षा विभाग में अलग-अलग विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर (बैकलॉग रिक्तियां) को भरने के लिए कुल 70 पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके मांगे हैं।

जेकेपीएससी की ओर से जिन विषयों के आधार पर 70 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर रिक्तियों की घोषणा की गई है, उनमें अंग्रेजी साहित्य के 1, गणित के 1, रसायन विज्ञान के 2, समाजशास्त्र के 1, राजनीति विज्ञान के 23, भू-विज्ञान के 1, फारसी के 1, अरबी के 1, पंजाबी के 6, मानव-विज्ञान के 3, क्लिनिकल बायो-केमिस्ट्री के 1, पोषण के 1, जल प्रबंधन के 2, कश्मीरी के 3, कृषि तकनीक के 2, फंक्शनल इंग्लिश के 2, औद्योगिक रसायन विज्ञान के 1, इस्लामिक अध्ययन के 1, संगीत और वाद्ययंत्र/गायन के 2, सूचना प्रौद्योगिकी के 2, बागवानी तकनीक के 1, संगीत के 2, सांख्यिकी के 7 और पशु चिकित्सा तकनीक के 3 पद शामिल हैं।

असिस्टेंट प्रोफेसर के इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की गई है। ऐसे में एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवार जेकेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। वहीं, जिन अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र भरते समय कुछ गलती हो जाएगी, उनके लिए फॉर्म में त्रुटि सुधार करने का विंडो एक सितंबर से 3 सितंबर के बीच सक्रिय रहेगा।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित पद और विषय के अनुसार कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर्स डिग्री/पीएचडी धारक, जिन्होंने 19 सितंबर 1991 से पहले अपनी मास्टर्स डिग्री प्राप्त की हो। इसके अतिरिक्त, कैंडिडेट्स का यूजीसी या सीएसआईआर द्वारा आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (नेट) या यूजीसी से मान्यता प्राप्त स्लेट/सेट जैसे किसी समान टेस्ट को पास करना जरूरी है।

आवेदकों की अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदकों की जांच, लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, आदि चरणों के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 15,600 से 39,100 रुपए के बीच के साथ 6,000 रुपए एजीपी (एनुअल ग्रेड पे) (संशोधन से पहले)/57,000 लेवल-10 के तौर पर दिए जाएंगे।

आवेदन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थियों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो सामान्य श्रेणी के लिए 1,200 रुपए और आरक्षित श्रेणियों के लिए 700 रुपए तय किया गया है। वहीं, पीएचसी उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है।

--आईएएनएस

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